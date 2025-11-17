Margashirsha Amavasya 2025 Daan: पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए करें इन चीजों का दान, जीवन होगा खुशहाल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, 20 नवंबर (Margashirsha Amavasya 2025 Date) को मार्गशीर्ष अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही मंदिर या गरीब लोगों में दान करना फलदायी साबित होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पूजा और दान करने से व्यक्ति को जीवन में किसी भी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

अगर आप भी पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो मार्गशीर्ष अमावस्या (Amavasya ke din kya daan karna chahiye) के दिन श्रद्धा अनुसार विशेष चीजों का दान करें। ऐसे में आइए जानते हैं कि अमावस्या पर किन चीजों का दान करना फलदायी साबित होता है।