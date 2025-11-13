Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, खुलेगा किस्मत का ताला

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीना और उसमें आने वाली अमावस्या का विशेष महत्व है। यह पितरों को समर्पित है। वहीं, इस दिन भगवान शिव की पूजा का विधान है। माना जाता है कि इस दिन (Margashirsha Amavasya 2025) दान-पुण्य और पूजा-पाठ करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें चढ़ाने से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है, तो आइए यहां जानते हैं कि यहां क्या चढ़ाना चाहिए?

शिवलिंग पर चढ़ाएं ये 5 विशेष चीजें काले तिल और जल इस शुभ तिथि पर शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें। इस दौरान मन में 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते रहें। कहा जाता है कि इस दिन काले तिल चढ़ाने से पितृ दोष शांत होता है। साथ ही जीवन में चली आ रही बाधाएं और कष्ट दूर होते हैं।

गन्ने का रस शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। अगर गन्ने का रस न हो, तो सादे जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। साथ ही धन आगमन के नए मार्ग खुलते हैं।

आक के फूल इस दिन शिवलिंग पर आक के फूल अर्पित करें। कहा जाता है कि इसे अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। साथ ही इसे चढ़ाने से भगवान शिव रोगों और असाध्य कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। यह उपाय मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।

शमी के पत्ते इस दिन शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाएं। शमी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या और अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। साथ ही यह दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है।