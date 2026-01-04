Magh Purnima 2026 Date: कब मनाई जाएगी माघ पूर्णिमा? यहां पढ़ें तिथि और पूजा का मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हर महीने के आखिरी तिथि पर पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, माघ पूर्णिमा के दिन श्रीहरि की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा (Magh Purnima 2026) की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में।

माघ पूर्णिमा 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Magh Purnima 2026 Date and Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, माघ पूर्णिमा (Kab Hai Magh Purnima 2026) की तिथि की शुरुआत 01 फरवरी को सुबह 05 बजकर 52 मिनट पर होगी। वहीं, तिथि का समापन 02 फरवरी को देर रात 03 बजकर 38 मिनट पर होगा। ऐसे में 01 फरवरी को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी।

सूर्योदय और चन्द्रोदय का समय सूर्योदय- सुबह 07 बजकर 09 मिनट पर

सूर्यास्त- शाम 06 बजे

चन्द्रोदय- शाम 05 बजकर 26 मिनट पर शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त- 05 बजकर 24 मिनट से 06 बजकर 17 मिनट पर

अभिजित मुहूर्त- दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट पर

गोधूलि मुहूर्त- शाम 05 बजकर 58 मिनट से 06 बजकर 24 मिनट पर

विजय मुहूर्त- दोपहर 02 बजकर 23 मिनट से 03 बजकर 07 मिनट पर