Paush Purnima 2026: पौष पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, शिव जी के साथ खुश होंगे श्री हरि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पौष पूर्णिमा का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में साल की पहली पूर्णिमा 3 जनवरी को मनाई जाएगी। यह वह दिन है जब चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और धरती पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पौष पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन शास्त्रों में इस दिन (Paush Purnima 2026) शिव जी की आराधना का भी विशेष महत्व बताया गया है। भगवान शिव और श्री हरि एक-दूसरे के पूरक हैं इसलिए इस दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें अर्पित करने से दोनों देवों का आशीर्वाद मिलता है।