माघ मेला 2026: आखिर प्रयागराज में ही क्यों सजता है आस्था का सबसे बड़ा दरबार? जानें पौराणिक रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू पुराणों के अनुसार, प्रयागराज को 'तीर्थराज' यानी सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है। मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में उल्लेख है कि जब पूरी सृष्टि का निर्माण होना था, तब ब्रह्मा जी ने यहां 'अश्वमेध यज्ञ' किया था। इस प्रथम यज्ञ के कारण ही इस स्थान का नाम 'प्रयाग' पड़ा (प्र- प्रथम, याग- यज्ञ)।

लेकिन, माघ मेला यहां लगने की सबसे बड़ी वजह अमृत की बूंदें मानी जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार, समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर जब देवताओं और असुरों में छीना-झपटी हुई, तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर चार स्थानों पर गिरी थीं- हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। माघ के महीने में प्रयागराज के संगम का जल साक्षात अमृत के समान हो जाता है, इसीलिए यहां स्नान का फल मोक्षदायी माना गया है।

कल्पवास: संयम और साधना की कठिन परीक्षा माघ मेले की सबसे अनूठी विशेषता है 'कल्पवास'। पूरे एक महीने तक संगम की रेती पर रहकर सात्विक जीवन जीने को कल्पवास कहा जाता है। कल्पवासी जमीन पर सोते हैं, दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं और तीन बार गंगा स्नान करते हैं। मान्यता है कि माघ के महीने में जो व्यक्ति संगम तट पर जप-तप करता है, उसे जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है।