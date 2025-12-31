Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अब प्रयागराज जाना हुआ आसान! माघ मेले के लिए रोडवेज ने शुरू की स्पेशल बसें, 1 जनवरी से मिलेगी सुविधा

    By Manoj Kumar Gupta Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    गाजीपुर डिपो ने प्रयागराज माघ मेला के लिए व्यापक तैयारी की है। 1 जनवरी से 17 फरवरी तक श्रद्धालुओं के लिए 15 बसें संचालित होंगी। इनमें 10 बसें सीधे प्र ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। प्रयागराज में एक जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेला के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। गाजीपुर डिपो से प्रयागराज के लिए 15 बसों का नियमित संचालन किया जाएगा, जबकि झूसी से संगम घाट तक श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए चार अतिरिक्त बसें शटल सेवा के रूप में लगाई जाएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह विशेष परिवहन सेवा एक जनवरी से 17 फरवरी तक जारी रहेगी, ताकि जनपद से संगम स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। माघ मेला के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम ने गाजीपुर से प्रयागराज के बीच बसों की संख्या बढ़ाई है। एक जनवरी से 13 जनवरी तक गाजीपुर डिपो की 10 बसें सीधे प्रयागराज के लिए चलाई जाएंगी, जबकि जनपद की पांच बसें वाराणसी के रास्ते झूसी तक संचालित होंगी।

    झूसी पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं को संगम घाट तक पहुंचाने के लिए चार बसें शटल सेवा में लगातार चक्कर लगाएंगी, जिससे पैदल दूरी और भीड़ की समस्या से राहत मिलेगी। परिवहन विभाग के अनुसार वर्तमान में गाजीपुर डिपो से 94 बसों का संचालन हो रहा है। माघ मेला अवधि में ग्रामीण रूट की बसों के संचालन का भी विस्तार किया जाएगा, ताकि दूरदराज के गांवों से आने वाले श्रद्धालु आसानी से प्रयागराज के लिए बस सेवा का लाभ उठा सकें।

    बस अड्डों पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती, समय-सारिणी में लचीलापन और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त फेरे भी लगाए जाएंगे। माघ मेला में विशेष स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा होता है। ऐसे में परिवहन निगम ने इन तिथियों पर अतिरिक्त सतर्कता और बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना बनाई है।

    विशेष स्नान तिथियां:
    पौष पूर्णिमा–13 जनवरी, मकर संक्रांति–14 जनवरी, मौनी अमावस्या–29 जनवरी, बसंत पंचमी–3 फरवरी, माघी पूर्णिमा–12 फरवरी