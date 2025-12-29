शिवलिंग पर जल ही नहीं, ये चीजें चढ़ाने से भी प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ, क्या कहता है शिव पुराण?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में भगवान शिव को 'देवों के देव महादेव' कहा जाता है। वे अत्यंत भोले और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। शिव पुराण और अन्य प्राचीन धर्मग्रंथों के अनुसार, महादेव की पूजा में प्रयुक्त होने वाली हर सामग्री का एक विशिष्ट अर्थ और फल होता है। मान्यताओं के अनुसार, विधि-विधान से की गई शिव पूजा जीवन के समस्त कष्टों का निवारण कर सकती है।

धार्मिक पुराणों और शास्त्रों के अनुसार, शिवजी को ये वस्तुएं अर्पित करने से मिलते हैं विशेष लाभ: 1. जल और गंगाजल (मानसिक शांति): शिव पुराण के अनुसार, समुद्र मंथन के समय विषपान करने के बाद महादेव के मस्तक को शीतलता प्रदान करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था। तब से शिवजी को जल अत्यंत प्रिय है। तांबे के लोटे से जल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और तनाव दूर होता है।

2. बेलपत्र और धतूरा (दुखों का नाश): शास्त्रों में तीन पत्तों वाले बेलपत्र को महादेव की तीन आंखों और त्रिदेवों का प्रतीक माना गया है। इसे अर्पित करने से जन्म-जन्मांतर के पापों का नाश होता है। वहीं, धतूरा चढ़ाने से भय और शत्रुओं का नाश होता है।