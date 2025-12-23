तिजोरी कभी नहीं होगी खाली! 2026 की शुरुआत से पहले बस सुधार लें ये 5 आदतें
गरुड़ पुराण के अनुसार, 2026 को सुख-समृद्धि से भरा बनाने के लिए कई सारे नियम हैं। अगर आपने इसपर गौर किया और अपने जीवन में उतार लिया तो ये साल आपके लिए ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।अभी पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर व्यक्ति चाहता है कि आने वाला साल उसके लिए सुख, समृद्धि और ढेर सारी खुशियों से भरा हो। साल 2026 दस्तक देने ही वाला है। अगर आप चाहते हैं कि यह साल आपके लिए 'गोल्डन ईयर' साबित हो, तो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में इसके लिए कुछ खास गुप्त नियम बताए गए हैं।
अक्सर लोग गरुड़ पुराण को केवल मृत्यु के बाद की स्थितियों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन, भगवान विष्णु ने इसमें सुखी और संपन्न जीवन जीने के भी अद्भुत मंत्र दिए हैं। अगर आप 2026 शुरू होने से पहले इन 5 आदतों को अपने जीवन में उतार लें, तो मां लक्ष्मी की कृपा आप पर साल भर बनी रहेगी।
2026 को खुशहाल बनाने के 5 महामंत्र
1. महिलाओं का सम्मान करें- गरुड़ पुराण के अनुसार, जिस घर में महिलाओं (मां, पत्नी, बहन या बेटी) का अनादर होता है, वहां से मां लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। लक्ष्मी जी का वास उसी घर में होता है, जहां स्त्रियों को प्यार और उचित सम्मान मिलता है। 2026 में बरकत चाहते हैं, तो अपने व्यवहार में यह बदलाव आज ही लाएं।
2. दान की शक्ति को पहचानें- आर्थिक तंगी दूर करने का सबसे बड़ा हथियार 'दान' है। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा किसी जरूरतमंद, गौ-सेवा या धार्मिक कार्य में जरूर लगाएं। नया साल शुरू होने से पहले दान करने का संकल्प लें, ताकि आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहें।
3. अहंकार का त्याग और धन का आदर- कहा जाता है कि पैसा आने पर इंसान में अहंकार आ जाता है, और यही उसके पतन का कारण बनता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति धन का अपमान करता है या उसे गलत कामों में खर्च करता है, उससे लक्ष्मी जी मुख मोड़ लेती हैं। 2026 की सफलता के लिए छल-कपट छोड़कर ईमानदारी की कमाई पर ध्यान दें।
(AI-generated image)
4. स्वच्छता और सात्विकता- भगवान विष्णु कहते हैं कि मन और शरीर की शुद्धि ईश्वर को बहुत प्रिय है। अपने घर को साफ-सुथरा रखें और विचारों में सात्विकता लाएं। नकारात्मकता को घर से बाहर निकालें ताकि माता लक्ष्मी स्थाई रूप से आपके घर में निवास करें।
5. कुल देवता और पितरों का पूजन- नया साल शुरू होने से पहले अपने कुल देवता और पितरों का आशीर्वाद जरूर लें। उनकी अनदेखी करने से घर में बाधाएं आती हैं। पितरों की शांति और देवताओं की पूजा से 2026 का मार्ग प्रशस्त होगा।
गरुड़ पुराण के ये नियम केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाते हैं। अगर आप इन सरल आदतों को अपनाते हैं, तो निश्चित ही 2026 आपके जीवन में नई उमंग और अटूट समृद्धि लेकर आएगा।
यह भी पढ़ें- Laxmi Aarti Lyrics: धन की देवी को करना चाहते हैं प्रसन्न, तो शुक्रवार के दिन करें लक्ष्मी जी की आरती
यह भी पढ़ें- Shri Laxmi Chalisa: धन की देवी को प्रसन्न करने का महामंत्र, हर शुक्रवार करें श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।