New Year 2026: नए साल के पहले दिन पूजा के समय जपें ये सिद्ध मंत्र, पूरे साल बरसेगी महादेव की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार 01 जनवरी को पौष माह का अंतिम प्रदोष व्रत है। गुरुवार के दिन पड़ने के चलते यह गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन देवों के देव महादेव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही मनचाही मुराद पाने के लिए व्रत रखा जाता है।

अगर आप भी भगवान शिव और देवी मां पार्वती की कृपा पाना चाहते हैं, तो नए साल के पहले दिन भक्ति भाव से महादेव की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय महादेव के ये सिद्ध मंत्र का जप अवसर करें। इन मंत्रों के जप से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं।