Lambodara Sankashti Chaturthi 2026: कब है लंबोदर संकष्टी चतुर्थी? नोट करें शुभ मुहूर्त एवं योग

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस शुभ तिथि पर लंबोदर संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। लंबोदर संकष्टी चतुर्थी के दिन साधक भक्ति भाव से भगवान गणेश की पूजा करते हैं। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि के लिए चतुर्थी का व्रत रखते हैं।

सनातन शास्त्रों में निहित है कि भगवान गणेश की पूजा करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही करियर या कारोबार को नई दिशा और दशा प्राप्त होती है। आइए, माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का शुभ मुहूर्त और योग जानते हैं-

लंबोदर संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार, हर वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर लंबोदर संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि अगले साल प्रातः काल 08 बजकर 01 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 07 जनवरी को सुबह 06 बजकर 52 मिनट पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि से दिन की गणना होती है। अतः 06 जनवरी को लंबोदर संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी।