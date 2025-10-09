Karwa Chauth 2025: करवा चौथ के दिन कितने बजे खाएं सरगी, यहां पढ़ें सही समय और नियम

Karwa Chauth 2025 Sargi time करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) के व्रत बेहद कठिन माना जाता है। इस व्रत के दौरान अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता है। इस व्रत की शुरुआत से पहले सरगी की परंपरा को निभाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि और पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। सनातन धर्म में करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) के पर्व का विशेष महत्व है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और विधिपूर्वक करवा माता की पूजा-अर्चना करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को करने से पति-पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। करवा चौथ व्रत से पहले सरगी में शामिल चीजों का खाया जाता है।

सरगी (Karwa Chauth Sargi) सास अपनी बहु की देती है, जिसका सेवन करने के बाद व्रत की शुरुआत होती है। क्या आप जानते हैं कि सरगी में शामिल चीजों को कब खाना चाहिए। अगर नहीं पता, तो ऐसे में चलिए इस आर्टिकल में बताएंगे इसके बारे में विस्तार से।