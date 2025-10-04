Karwa Chauth Sargi Time 2025: सरगी के बिना अधूरा है करवा चौथ व्रत, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और महत्व

सुहागिन महिलाएं करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) का त्योहार आने का बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस दिन निर्जला व्रत और करवा माता की पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ व्रत करने से पति-पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। इस दिन सरगी (Karwa Chauth Sargi 2025) की परंपरा निभाई जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं इसके महत्व के बारे में।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग अनुसार, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ (Karwa Chauth Sargi 2025) व्रत किया जाता है। इस त्योहार को देशभर में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं करती हैं और रात में चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करने का विधान है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को करने से पति को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन सदैव खुशहाल रहता है। साथ ही पति-पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। (Pic Credit- Freepik) इस व्रत की शुरुआत सरगी (Karwa Chauth Sargi 2025) में शामिल चीजों को खाने के बाद से होती है। इस परंपरा को सूर्योदय से पहले निभाया जाता है। इस दिन सरगी सास अपनी बहु को देती है। जिसमें फल, मिठाई और सुहाग की चीजों को शामिल किया जाता है।

सरगी का महत्व (Sargi Significance) करवा चौथ के दिन सरगी में शामिल चीजों का सेवन ब्रह्म मुहूर्त में करने का विधान है। इसके बाद करवा चौथ का व्रत की शुरुआत होती है। सनातन धर्म में सरगी का विशेष महत्व है। सरगी में फल और मिठाई के अलावा शृंगार की सामग्री को भी शामिल किया जाता है।