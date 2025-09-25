Karwa Chauth 2025: करवाचौथ में भूल से न करें ये 6 गलतियां, वरना टूट सकता है व्रत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। करवाचौथ का पर्व हर सुहागिन महिला के लिए बहुत खास होता है। इस दिन वे अपने पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूजा-अर्चना करती हैं। यह व्रत न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि पति-पत्नी के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी है। हालांकि इस व्रत (Karwa Chauth 2025) को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है, तो व्रत से जुड़ी कुछ प्रमुख बातों को जानते हैं।