Vinayak Chaturthi 2025: विनायक चतुर्थी और नवरात्र का शुभ संयोग, इस खास विधि से करें पूजा, बप्पा बरसाएंगे कृपा
विनायक चतुर्थी (Vinayak Chaturthi 2025) भगवान गणेश को समर्पित है जो हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आती है। इस बार यह शारदीय नवरात्र के साथ पड़ रहा है जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन गणेश जी और मां दुर्गा की पूजा से जीवन के सभी दुखों का अंत होता है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Vinayak Chaturthi 2025: विनायक चतुर्थी का पर्व बहुत शुभ माना जाता है। यह भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। इस माह यह गुरुवार 25 सितंबर यानी आज मनाई जा रही है। साथ ही शारदीय नवरात्र भी चल रहा है।
ऐसे में यह दिन और भी ज्यादा पावन हो गया है, तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं -
विनायक चतुर्थी और नवरात्र का शुभ संयोग
नवरात्र मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा का पर्व है और यह नौ दिनों तक चलता है। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं और मां शक्ति की पूजा करते हैं। जब विनायक चतुर्थी नवरात्र के साथ आती है, तो यह एक बहुत ही शक्तिशाली और शुभ समय बन जाता है। इस समय भगवान गणेश और मां दुर्गा दोनों की कृपा एक साथ मिलती है।
नवरात्र में गणेश जी की पूजा करने से मां दुर्गा की कृपा भी जल्दी मिलती है। यह संयोग जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने और सफलता पाने में मदद करता है।
पूजा की खास विधि (Vinayak Chaturthi 2025 Puja Rituals)
- सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें।
- पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश के सामने पूजा का संकल्प लें।
- एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें।
- भगवान को धूप, दीप, फूल (लाल गुड़हल), अक्षत, रोली और चंदन आदि चीजें अर्पित करें।
- मोदक या लड्डू का भोग लगाएं।
- 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।
- पूजा के अंत में भगवान गणेश की भावपूर्ण आरती करें।
- शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलें। ध्यान रखें कि चंद्रमा को सीधे न देखें, बल्कि पानी में उसकी परछाई देखें।
- इस दिन तामसिक चीजों से परहेज करें।
पूजा सामग्री (Vinayak Chaturthi 2025 Puja Samagri)
- गणेश जी की प्रतिमा
- चौकी और लाल कपड़ा
- अक्षत
- कुमकुम (रोली)
- चंदन
- दूर्वा घास
- लाल गुड़हल, गेंदा या अन्य लाल फूल
- धूप और दीप
- कपूर
- पंचामृत
- नारियल
- सुपारी, लौंग, इलायची
- कलावा
- जनेऊ
- गंगाजल
- फल
गणेशी जी प्रिय भोग (Vinayak Chaturthi 2025 Bhog List)
मोदक और लड्डू भगवान गणेश को सबसे प्रिय हैं। साथ आप केला या अन्य मौसमी फल भी चढ़ा सकते हैं।
