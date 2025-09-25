Vinayak Chaturthi 2025: विनायक चतुर्थी और नवरात्र का शुभ संयोग, इस खास विधि से करें पूजा, बप्पा बरसाएंगे कृपा

विनायक चतुर्थी (Vinayak Chaturthi 2025) भगवान गणेश को समर्पित है जो हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आती है। इस बार यह शारदीय नवरात्र के साथ पड़ रहा है जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन गणेश जी और मां दुर्गा की पूजा से जीवन के सभी दुखों का अंत होता है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Vinayak Chaturthi 2025: विनायक चतुर्थी का पर्व बहुत शुभ माना जाता है। यह भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। इस माह यह गुरुवार 25 सितंबर यानी आज मनाई जा रही है। साथ ही शारदीय नवरात्र भी चल रहा है।

ऐसे में यह दिन और भी ज्यादा पावन हो गया है, तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं - विनायक चतुर्थी और नवरात्र का शुभ संयोग नवरात्र मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा का पर्व है और यह नौ दिनों तक चलता है। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं और मां शक्ति की पूजा करते हैं। जब विनायक चतुर्थी नवरात्र के साथ आती है, तो यह एक बहुत ही शक्तिशाली और शुभ समय बन जाता है। इस समय भगवान गणेश और मां दुर्गा दोनों की कृपा एक साथ मिलती है।