    Karwa Chauth 2025 Date: 09 या 10 अक्टूबर, कब है करवा चौथ? अभी नोट करें सही तिथि और चांद निकलने का समय

    By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:18 PM (IST)

    कार्तिक के महीने में करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पर्व के आने का सुहागिन महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस व्रत को बेहद कठिन माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधिपूर्वक करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है।

    Karwa Chauth 2025: करवा चौथ के दिन ध्यान रखें ये बातें

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ (Kab Hai Karwa Chauth 2025) व्रत किया जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं निर्जला रखती हैं और रात में करवा माता की पूजा और चंद्र दर्शन कर व्रत का पारण करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को करने से पति-पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। ऐसे में चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं कि करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) की डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में।

    (Pic Credit- Freepik)

    करवा चौथ 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Karwa Chauth 2025 Date and Shubh Muhurat)

    वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार 10 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत किया जाएगा।

    कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत- 09 अक्टूबर (karwa chauth 2025 puja time) को देर रात 10 बजकर 54 मिनट पर

    कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन- 10 अक्टूबर को शाम 07 बजकर 38 मिनट पर

    इस दिन पूजा-अर्चना करने का शुभ मुहूर्त- 05 बजकर (karwa chauth 2025 puja muhurat)16 मिनट से लेकर शाम 06 बजकर 29 मिनट तक

    चंद्रोदय (karwa chauth 2025 chand kab niklega) का समय- शाम (karwa chauth 2025 moon time) को 07 बजकर 42 मिनट पर होगा।

    (Pic Credit- Freepik) 

    करवा चौथ पूजा सामग्री लिस्ट (Karwa Chauth Pujan Samagri List in Hindi)

    पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, देसी घी, अगरबत्ती, दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी, बिछुआ, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, पीली मिट्टी, चलनी, जल का लोटा, दीपक और थाली आदि।

    इन चीजों का करें दान

    करवा चौथ के दिन करवा माता की पूजा-अर्चना करें। व्रत कथा का पाठ कर जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इसके बाद इत्र, केसर सिंदूर और लाल चुनरी का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इन चीजों का दान करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

    करवा चौथ के दिन इन बातों का रखें ध्यान

    • पूजा कर व्रत का संकल्प लें।
    • व्रत के दौरान किसी से वाद-विवाद न करें।
    • किसी के बारे में गलत न सोचें।
    • भूलकर भी काले रंग के कपड़ें न पहनें
    • घर और मंदिर की साफ-सफाई का ध्यान रखें।
    • चंद्र दर्शन कर व्रत का पारण करें।  

