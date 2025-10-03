Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी पत्नी को दें ये खास गिफ्ट, खुल जाएगा भाग्य

करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन महिलाएं पति के लिए व्रत रखती हैं और शिव-पार्वती व करवा माता की पूजा करती हैं। ऐसे में आप इस खास मौके पर अपनी पत्नी को कुछ खास उपहार दे सकते हैं जो काफी शुभ माने गए हैं।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर किया जाता है। इस साल यह व्रत 10 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 शृंगार करती हैं और पूरे दिन निर्जला व्रत (Karwa Chauth 2025) करती हैं। करवा चौथ के दिन करवा माता की पूजा-अर्चना का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु व सुखी- वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

करवा चौथ मुहूर्त (Karwa Chauth 2025 Muhurat) इस बार कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर को रात 10 बजकर 54 मिनट पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 38 मिनट पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) का व्रत शुक्रवार, 10 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन ये शुभ मुहूर्त बन रहे हैं -

करवा चौथ पूजा मुहूर्त - शाम 5 बजकर 57 मिनट से शाम 7 बजकर 11 मिनट तक करवा चौथ के दिन चंद्रोदय - रात 8 बजकर 13 मिनट पर जरूर दें ये गिफ्ट आप करवा चौथ के खास मौके पर अपनी पत्नी को उपहार (Karwa Chauth 2025 Gift Ideas) के रूप में सोने या चांदी से बनी कोई ज्वैलरी जैसे अंगूठी, चेन, बिछिया या पायल आदि। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप करवा चौथ पर अपनी पत्नी को सुगंधित फूल या इत्र आदि भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं, इसे भी एक शुभ उपहार के रूप में देखा जाता है।