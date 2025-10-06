इन गलतियों से टूट सकता है Karwa Chauth Vrat, यहां पढ़ें क्या करें और क्या न करें

Language
    Karwa Chauth 2025 Date करवा चौथ के पर्व को बेहद शुभ माना जाता है। सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत करती हैं और रात में पूजा एवं चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधिपूर्वक करने से पति-पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है।

    Karwa Chauth 2025: करवा चौथा व्रत में भूलकर भी न करें ये गलतियां

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आश्विन माह के बाद कार्तिक माह की शुरुआत होती है। इस माह में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने का विधान है। वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस बार यह व्रत 10 अक्टूबर (Karwa Chauth 2025) को किया जाएगा।

    धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से पति-पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है और अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। व्रत (Karwa Chauth 2025 Vrat Niyam) के दौरान नियम का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुछ गलतियों को करने से व्रत खंडित हो सकता है और शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में चलिए इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि करवा चौथ के दिन क्या करें और क्या करें।

    करवा चौथ के दिन क्या करें (What to do on the day of Karwa Chauth)

    • इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें।
    • इसके बाद पूजा करें और व्रत का संकल्प लें।
    • व्रत के दौरान प्रभु के नाम का ध्यान करें।
    • देसी घी का दीपक जलाकर करवा माता की पूजा करें।
    • फल और मिठाई का भोग लगाएं।
    • व्रत कथा का पाठ करें।
    • चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करें।
    • सुहाग का सामान, अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करें।

    करवा चौथ के दिन क्या न करें (What not to do on Karwa Chauth)

    • करवा चौथ के दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस रंग के कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता है।
    • व्रत के दौरान किसी के बारे में गलत न सोचें। ऐसा माना जाता है कि इस तरह की गलती करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है।
    • घर और मंदिर की साफ-सफाई का ध्यान रखें।
    • करवा चौथ व्रत के दौरान किसी भी चीज का सेवन न करें। इस तरह की गलती करने से व्रत टूट सकता है।
    • पति-पत्नी लड़ाई-झगड़ा न करें। इस गलती को करने से करवा माता नाराज हो सकती हैं।

    करें इन चीजों का दान

    करवा चौथ के दिन सुहाग का सामान दान करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान दान करने से वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहता है और पति-पत्नी के मधुरता आती है। इसके अलावा अन्न, धन और वस्त्र समेत आदि चीजों का दान भी करना चाहिए।

