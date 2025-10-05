Karwa Chauth 2025: करवा चौथ की पूजा में शामिल करें ये चीजें, अभी नोट करें सामग्री लिस्ट और चंद्रोदय का समय
Karwa Chauth Puja Samagri List वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ मनाया जाता है। इस खास अवसर पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति के लिए व्रत करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहता है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में कार्तिक माह का विशेष महत्व है। इस माह में पड़ने वाली सभी त्योहारों को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिनमें करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) व्रत भी शामिल है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि करवा चौथ व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति-पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है।
ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ की पूजा में विशेष चीजों को शामिल न करने से व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे में चलिए इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि करवा चौथ की पूजा में किन चीजों को शामिल करना चाहिए।
करवा चौथ 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Karwa Chauth 2025 Date and Shubh Muhurat)
वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 09 अक्टूबर को देर रात 10 बजकर 54 मिनट पर होगी। वहीं, इस तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 07 बजकर 38 मिनट पर होगा। ऐसे में 10 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय शाम को 07 बजकर 42 मिनट पर होगा।
करवा चौथ पूजा सामग्री (Karwa Chauth Puja Samagri List)
अक्षत, गंगाजल, दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, शहद, धूप, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, कपूर, गेहूं, शक्कर, हल्दी, लकड़ी की चौकी, दीपक, रुई, चलनी, आठ पूरियों की अठावरी, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी चुनरी, चूड़ी और बिछुआ आदि।
दाम्पत्य जीवन में रहेगा खुशहाल
करवा चौथ के दिन माता पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। ऐसे में पूजा के दौरान माता पार्वती को सोलह शृंगार की चीजें अर्पित करें। जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से पति-पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। साथ ही जीवन सुख-शांति बनी रहती है।
करें इन मंत्रों का जप
श्रीगणेश का मंत्र
ॐ गणेशाय नमः
शिव का मंत्र
ॐ नमः शिवाय
पार्वती जी का मंत्र
ॐ शिवायै नमः
