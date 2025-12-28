February 2026 Wedding Dates: फरवरी महीने में इतने दिन बजेगी शहनाइयां, यहां जानें तिथि और शुभ मुहूर्त
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में फाल्गुन महीने का खास महत्व होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में महाशिवरात्रि और रंगों का पर्व होली धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाया जाता है। वहीं, फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन होली मनाई जाती है।
ज्योतिषियों की मानें तो फाल्गुन का महीना विवाह के लिए उत्तम होता है। इस महीने में विवाह करने से वर और वधू को शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। आइए, फरवरी महीने में विवाह मुहूर्त (February 2026 Vivah Muhurat) की तिथियां जानते हैं-
फरवरी माह विवाह मुहूर्त
- 5 फरवरी को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और पंचमी तिथि है। इस दिन उत्तराफाल्गुनी और हस्त का संयोग है।
- 6 फरवरी को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस दिन हस्त नक्षत्र और शिववास योग का संयोग है।
- 8 फरवरी को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस दिन स्वाति नक्षत्र का संयोग बन रहा है।
- 10 फरवरी को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। इस दिन अनुराधा समेत ध्रुव योग का संयोग बन रहा है।
- 12 फरवरी को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन मूल समेत हर्षण योग का संयोग बन रहा है।
- 14 फरवरी को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस दिन उत्तराषाढा नक्षत्र और सिद्धि योग का संयोग है।
- 19 फरवरी को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन उत्तर भाद्रपद और शिववास योग का निर्माण हो रहा है।
- 20 फरवरी को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि है। इस दिन उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र का संयोग बन रहा है।
- 21 फरवरी को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पञ्चमी और चतुर्थी तिथि है। इस दिन भी रेवती नक्षत्र का संयोग बन रहा है।
- 24 फरवरी को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है।
- 25 फरवरी को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी और दशमी तिथि है। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र का संयोग बन रहा है।
- 26 फरवरी को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र का संयोग बन रहा है।
