Vivah Muhurat 2026: 45 दिन तक नहीं बजेंगी शहनाइयां, खरमास के कारण 29 जनवरी तक रुकेंगी शादियां 

संवाद सहयोगी, गोड्डा। समापन हो रहे साल का दूसरा खरमास 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है जो 14 जनवरी 2026 तक चलेगा। खरमास की अवधि में शुभ कार्य वर्जित किया गया है लेकिन जप, तप, हरिनाम सहित ध्यान करना लाभकारी माना गया है।

वहीं अब विवाह का लग्न भी समापन पर है, अब विवाह के मुहूर्त के लिए अगले साल 29 जनवरी तक इंतजार करना होगा। इस बाबत पंडित कुमार प्रशांत ने कहा कि खरमास आगामी 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है जो 14 जनवरी-26 तक चलेगा और 15 जनवरी को मकर संक्रांति होगी।

अगले साल के 29 जनवरी से विवाह मुहूर्त पंडित कुमार प्रशांत ने बताया कि धार्मिक दृष्टि से खरमास का विशेष महत्व है यहां लाेग पूजा अर्चना भक्ति करने के साथ ही हरिनाम का जाप कर सकते है मंत्र जाप करना शुभ है ये उपाय सुख शांति व समृद्धि लाती है। सिर्फ मांगलिक कार्य खरमास में वर्जित रहता है। कहा कि अब विवाह मुहूर्त अगले साल के 29 जनवरी से शुरू होगा।