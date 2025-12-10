Language
    Vivah Muhurat 2026: 45 दिन तक नहीं बजेंगी शहनाइयां, खरमास के कारण 29 जनवरी तक रुकेंगी शादियां 

    By Anant Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:49 PM (IST)

    गोड्डा में 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है, जो 14 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस दौरान शुभ कार्य वर्जित रहेंगे, केवल जप, तप और ध्यान ही फलदायी होंगे। विवाह ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, गोड्डा। समापन हो रहे साल का दूसरा खरमास 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है जो 14 जनवरी  2026 तक चलेगा। खरमास की अवधि में शुभ कार्य वर्जित किया गया है लेकिन जप, तप, हरिनाम सहित ध्यान करना लाभकारी माना गया है। 

    वहीं अब विवाह का लग्न भी समापन पर है, अब विवाह के मुहूर्त के लिए अगले साल 29 जनवरी तक इंतजार करना होगा। इस बाबत पंडित कुमार प्रशांत ने कहा कि खरमास आगामी 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है जो 14 जनवरी-26 तक चलेगा और 15 जनवरी को मकर संक्रांति होगी। 

    अगले साल के 29 जनवरी से विवाह मुहूर्त 

    पंडित कुमार प्रशांत ने बताया कि धार्मिक दृष्टि से खरमास का विशेष महत्व है यहां लाेग पूजा अर्चना भक्ति करने के साथ ही हरिनाम का जाप कर सकते है मंत्र जाप करना शुभ है ये उपाय सुख शांति व समृद्धि लाती है। सिर्फ मांगलिक कार्य खरमास में वर्जित रहता है। कहा कि अब विवाह मुहूर्त अगले साल के 29 जनवरी से शुरू होगा।

    भक्ति कार्यक्रम सत्संग का आयोजन

    शहर के रौतारा चौक स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में सत्संग,भजन कीर्तन कार्यक्रम का दो दिवसीय आयोजन किया गया जो गुरूवार तक चलेगा। वही इस कार्यक्रम से माहौल भक्तिमय बना हुआ है बड़ी संख्या में श्रद्धालु व लोग शिरकत कर रहे है। बढ़ौना के कमल राउत के प्रयास से भक्ति कार्यक्रम संत्संग का आयोजन किया जा रहा है जहां लोग अपने अपने स्तर से सहयोग कर रहे है। इसकी शुरूआत बुधवार की शाम से हुई और देर रात तक चला।