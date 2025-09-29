Language
    Durga Ashtami 2025: मां महागौरी की पूजा के समय करें इन दिव्य मंत्रों का जप, खुशियों से भर जाएगा संसार

    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:46 PM (IST)

    धार्मिक मत है कि शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि (Durga Ashtami 2025 Mantra) पर देवी मां पार्वती की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल मिलता है। यह पर्व देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस शुभ तिथि पर साधक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करते हैं।

    Durga Ashtami 2025: मां महागौरी को कैसे प्रसन्न करें?

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीयन नवरात्र की महाअष्टमी मंगलवार 30 सितंबर को है। यह दिन जगत जननी आदिशक्ति देवी मां दुर्गा को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर मां महागौरी की भक्ति भाव से पूजा की जाएगी। साथ ही देवी मां गौरी को प्रसन्न करने के लिए अष्टमी का व्रत रखा जाएगा।

    ज्योतिषियों की मानें तो आश्विन माह की अष्टमी तिथि पर शोभन योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में देवी मां महागौरी की पूजा करने से साधक को मनचाहा वरदान मिलेगा। साथ ही शुभ कामों में सफलता मिलेगी। अगर आप भी देवी मां दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, तो अष्टमी के दिन भक्ति भाव से देवी मां महागौरी की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय राशि अनुसार इन मंत्रों का जप करें।

    राशि अनुसार मंत्र जप

    • मेष राशि के जातक शारदीय नवरात्र की अष्टमी के दिन पूजा के समय 'ॐ गौर्यै नमः ' मंत्र का जप करें।
    • वृषभ राशि के जातक जगत की देवी मां महागौरी की कृपा पाने के लिए 'ॐ अंबिकायै नमः ' मंत्र का जप करें।
    • मिथुन राशि के जातक नवरात्र की दुर्गा अष्टमी के दिन पूजा के समय 'ॐ तारायै नमः' मंत्र का जप करें।
    • कर्क राशि के जातक मनचाहा वरदान पाने के लिए अष्टमी के दिन 'ॐ ललितायै नमः' मंत्र का जप करें।
    • सिंह राशि के जातक मां जगदंबा को प्रसन्न करने के लिए अष्टमी को 'ॐ महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जप करें।
    • कन्या राशि के जातक शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर पूजा के समय 'ॐ कामाक्ष्यै नमः' मंत्र का जप करें।
    • तुला राशि के जातक अष्टमी के दिन मां दुर्गा की पूजा करते समय 'ॐ भैरव्यै नमः' मंत्र का जप करें।
    • वृश्चिक राशि के जातक शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिनृ 'ॐ सत्यज्ञानायै नमः' मंत्र का जप करें।
    • धनु राशि के जातक आश्विन माह की अष्टमी तिथि पर पूजा के समय 'ॐ सुमंगल्यै नमः' मंत्र का जप करें।
    • मकर राशि के जातक जगत की देवी मां जगदंबा की कृपा पाने के लिए 'ॐ ज्वालिन्यै नमः' मंत्र का जप करें।
    • कुंभ राशि के जातक अष्टमी तिथि पर मां तारा को प्रसन्न करने हेतु 'ॐ दुर्गायै नमः' मंत्र का जप करें।
    • मीन राशि के जातक आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए पूजा के समय 'ॐ ब्राह्मयै नमः' मंत्र का जप करें।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।