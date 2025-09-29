Durga Ashtami 2025: मां महागौरी की पूजा के समय करें इन दिव्य मंत्रों का जप, खुशियों से भर जाएगा संसार

धार्मिक मत है कि शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि (Durga Ashtami 2025 Mantra) पर देवी मां पार्वती की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल मिलता है। यह पर्व देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस शुभ तिथि पर साधक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करते हैं।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीयन नवरात्र की महाअष्टमी मंगलवार 30 सितंबर को है। यह दिन जगत जननी आदिशक्ति देवी मां दुर्गा को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर मां महागौरी की भक्ति भाव से पूजा की जाएगी। साथ ही देवी मां गौरी को प्रसन्न करने के लिए अष्टमी का व्रत रखा जाएगा।

ज्योतिषियों की मानें तो आश्विन माह की अष्टमी तिथि पर शोभन योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में देवी मां महागौरी की पूजा करने से साधक को मनचाहा वरदान मिलेगा। साथ ही शुभ कामों में सफलता मिलेगी। अगर आप भी देवी मां दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, तो अष्टमी के दिन भक्ति भाव से देवी मां महागौरी की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय राशि अनुसार इन मंत्रों का जप करें।