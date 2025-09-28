Shardiya Navratri 2025: मां महागौरी की पूजा कैसे करें? इस दौरान क्या भोग लगाएं और किस मंत्र का जप करें?

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर । Navratri 2025 Day 8 Maa Mahagauri Puja : शारदीय नवरात्र का आठवां दिन। इस दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप यानी मां महागौरी की पूजा की जाती है। मां का वर्ण पूर्णतः गौर है। शास्त्रों में उनकी की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इतना ही नहीं मां के समस्त वस्त्र एवं आभूषण भी श्वेत हैं। इसलिए महागौरी कहलाती हैं।