Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने बताया है टॉक्सिक लोगों से बचाव का फार्मूला, आप भी जरूर आजमाएं

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। चाणक्य नीति (Chanakya Niti tips) एक लोकप्रिय नीति है, जिसे आज के समय में भी लोग पढ़ना पसंद करते हैं। इसमें कई ऐसी बाते बताई गई हैं, जो आपको जीवन की कई तरह की समस्याओं का हल कर सकती हैं। आज हम आपको आचार्य चाणक्य द्वारा सुझाई गई, कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं, जो आपको टॉक्सिक लोगों से बचने में मदद कर सकती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

1. दुर्जनेषु च सर्पेषु वरं सर्पो न दुर्जनः।

सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे-पदे।। चाणक्य नीति (Chanakya Niti) के इस श्लोक में कहा गया है, कि एक किसी व्यक्ति को दुष्ट व्यक्ति और एक सांप की संगति के बीच में किसी एक को चुनना हो, तो एक सांप को चुनना अच्छा है, एक दुष्ट व्यक्ति की जगह। क्योंकि एक सांप अपने बचाव के लिए ही डसता है, वहीं एक दुष्ट यानी टॉक्सिक व्यक्ति आपको अकारण ही नुकसान पहुंचा सकता है।

(AI Generated Image) 2. कुराजराज्येन कुतः प्रजासुखं कुमित्रमित्रेण कुतोऽभिनिवृत्तिः।

कुदारदारैश्च कुतो गृहे रतिः कृशिष्यमध्यापयतः कुतो यशः।। आचार्य चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं कि एक दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। दुष्ट मित्र के साथ हमें आनंद नहीं मिल सकता, दुष्ट पार्टनर के साथ घर में सुख नहीं रह सकता और दुष्ट एक शिष्य को पढ़ाने कभी यश नहीं मिल सकता। ऐसे में आचार्य चाणक्य आपको यह सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, तभी आप सुखी रह सकते हैं।