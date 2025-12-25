Chanakya Niti: जिंदगी में स्मार्ट फैसले लेने में मदद करेंगे चाणक्य के ये टिप्स

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप चाणक्य नीति की कुछ बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो इससे आपके लिए सफलता प्राप्ति की राह आसान हो सकती है। आज हम आपको चाणक्य नीति (Chanakya Niti tips) के कुछ ऐसे श्लोक बताने जा रहे हैं, जो आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने और सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में।

फैसला लेते समय ध्यान रखें ये बातें 1. "न स्नेहात् कृत्वा विघ्नं न द्वेषात् न च लोभतः।

न मोहत् कार्यमत्यन्तं कार्यं कार्यवदाचरेत्" इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी कार्य को स्नेह यानी प्रेम, द्वेष यानी नफरत, लोभ यानी लालच) और मोह अर्थात भ्रम में आकर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे केवल कर्तव्य समझकर, निष्पक्ष और विवेकपूर्ण तरीके से ही करना चाहिए। किसी काम या फैसले को ठीक वैसे ही करना चाहिए जैसे वह वास्तव में करने योग्य है, ताकि निर्णय सही और टिकाऊ हो।

न करें ये गलती 2. यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिषेवते ।

ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि ।। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्थिर को छोड़कर अस्थिर के पीछे भागता है, वह अपने जीवन में स्थित से मिलने वाले लाभ को भी को देता है। अंत में कहीं का नहीं रहता। ऐसे में व्यक्ति को हमेशा इस बात को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला करना चाहिए, ताकि वह बुरे परिणामों से बच सके।