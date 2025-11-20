Chanakya Niti: ध्यान रखें चाणक्य नीति में बताई गईं ये बातें, हर मुश्किल होगी आसान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने जीवन में आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई बातों पर अमल करते हैं, तो इससे आपको जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आचार्य चाणक्य के अनुसार (Chanakya Niti), आपको किन बातों का अपने जीवन में खासतौर से ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको लाभ मिल सके।

ऐसे लोगों को कोई नहीं करता पसंद चाणक्य नीति के अनुसार, जिस व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा नहीं होता और जो हमेशा कटु वाणी बोलते हैं, ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। ऐसे में दूसरों से हमेशा अच्छी तरह बोलना चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी से आप किसी के भी मन में अपने लिए जगह बना सकते हैं। साथ ही जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या या घृणा रखता है, तो ऐसा व्यक्ति से भी आपको अपने जीवन में बचकर रहना चाहिए, फिर चाहे वह आपका कितना भी खास क्यों न हो।

(Picture Credit: Freepik) (AI Image) तभी मिलेगी सफलता आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर काम को कल पर टालता रहता है और मेहनत से बचता है, उसे कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती। आचार्य चाणक्य ने माना है कि आलस के कारण व्यक्ति अपनी प्रतिभा को नहीं पहचान पाता। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपने अंदर के आलस को त्यागें, तभी आपको जीवन में सफलता मिल सकती है।