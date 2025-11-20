Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chanakya Niti: ध्यान रखें चाणक्य नीति में बताई गईं ये बातें, हर मुश्किल होगी आसान

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:00 PM (IST)

    चाणक्य नीति में बताई गई बातों को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, तो इससे आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। ऐसे में आज हम आपको चाणक्य नीति में वर्णित की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    सफलता के लिए चाणक्य नीति के टिप्स।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने जीवन में आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई बातों पर अमल करते हैं, तो इससे आपको जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आचार्य चाणक्य के अनुसार (Chanakya Niti), आपको किन बातों का अपने जीवन में खासतौर से ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको लाभ मिल सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे लोगों को कोई नहीं करता पसंद

    चाणक्य नीति के अनुसार, जिस व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा नहीं होता और जो हमेशा कटु वाणी बोलते हैं, ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। ऐसे में दूसरों से हमेशा अच्छी तरह बोलना चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी से आप किसी के भी मन में अपने लिए जगह बना सकते हैं। साथ ही जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या या घृणा रखता है, तो ऐसा व्यक्ति से भी आपको अपने जीवन में बचकर रहना चाहिए, फिर चाहे वह आपका कितना भी खास क्यों न हो।

    chanakya AI

    (Picture Credit: Freepik) (AI Image)

    तभी मिलेगी सफलता

    आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर काम को कल पर टालता रहता है और मेहनत से बचता है, उसे कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती। आचार्य चाणक्य ने माना है कि आलस के कारण व्यक्ति अपनी प्रतिभा को नहीं पहचान पाता। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपने अंदर के आलस को त्यागें, तभी आपको जीवन में सफलता मिल सकती है।

    Chanakya i

    (AI Generated Image)

    रखें इन बातों का ध्यान

    आचार्य चाणक्य अपने नीति शास्त्र में बताते हैं कि जो व्यक्ति महिलाओं और बुजुर्गों का अपमान करता है, उसके घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे में उस व्यक्ति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति अहंकार के चूर रहता है और धोखेबाजी करता है, वह भी जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता।

    यह भी पढ़ें- Chanakya Niti: इन आदतों की वजह से घर में नहीं रहता मां लक्ष्मी का वास, पढ़ें ये चाणक्य नीति

    यह भी पढ़ें- Chanakya Niti: चाणक्य नीति के अनुसार, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती हैं उसकी ये आदतें

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।