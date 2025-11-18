Chanakya Niti: इन आदतों की वजह से घर में नहीं रहता मां लक्ष्मी का वास, पढ़ें ये चाणक्य नीति

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आचार्य चाणक्य भारतीय इतिहास के सबसे महान कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी नीतिशास्त्र यानी 'चाणक्य नीति' (Chanakya Niti) में जीवन के हर पहलू के बारे में बताया। उनके अनुसार, मनुष्य की कुछ ऐसी आदतें होती हैं, जो उसे दरिद्रता की ओर धकेलती हैं और जिनके कारण धन की देवी मां लक्ष्मी उस घर में कभी वास नहीं करती हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं।