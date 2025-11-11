Chanakya Niti: चाणक्य नीति के अनुसार, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती हैं उसकी ये आदतें
आचार्य चाणक्य (Chanakya Niti tips in hindi) के अनुसार, व्यक्ति की कुछ आदतें न केवल उसे बुद्धिमान बनाती हैं, बल्कि सफलता की ओर भी ले जाती हैं। इनके जरिए व्यक्ति को समाज में एक अलग पहचान बनाने का मौक भी मिलता है। चलिए जानते हैं इन आदतों के बारे में।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आचार्य चाणक्य की गिनती इतिहास के महान विद्वानों में की जाती है। उनके द्वारा लिखी गई चाणक्य नीति आज के समय में भी काफी लोकप्रिय है। आज हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार, कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मुख्य तौर से बुद्धिमान लोगों में पाई जाती है।
इन लोगों को मिलती है सफलता
आचार्य चाणक्य का कहना है कि जीवन में केवल वही व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है, जिसके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और जो अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि जीवन में अगर आपके लक्ष्य स्पष्ट हैं, और आपके लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, तो सफलता प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है।
(Picture Credit: Freepik) (AI Image)
ये कहलाते हैं बुद्धिमान
जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि उस चीज पर आपका ध्यान केंद्रित रहे। आचार्य चाणक्य अपनी नीति में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वह महान कहलाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है, जो अपना ध्यान इधर-उधर न भटकाएं और अपनी सारी ऊर्जा केवल लक्ष्य प्राप्ति पर ही लगाए।
मुश्किल समय में काम आती है ये आदत
चाणक्य नीति में बताया गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है कि वह कोई भी निर्णय बहुत सोच-समझकर लेते हैं, न कि भावनाओं में बहकर। इससे भविष्य में इन निर्णयों का अच्छा परिणाम मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति की यही आदत मुश्किल समय में भी उन्हें सही रास्ता दिखाती है।
(AI Generated Image)
बनती है एक अलग पहच
आचार्य चाणक्य ने बुद्धिमान व्यक्ति की और भी कई खासियत बताई हैं, जिसके अनुसार, जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने की लगन हो और जो समय का सदुपयोग करना जानता हो वह बुद्धिमान है। इसी के साथ आत्मनिर्भर, और निजी समस्याओं को गुप्त रखने वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान कहलाता है। व्यक्ति की ये आदतें उसे चुनौतियों का सामना करने और बेहतर निर्णय लेने में भी मदद करती हैं। साथ ही समाज में एक अलग पहचान भी दिलाती हैं।
यह भी पढ़ें - Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य के अनुसार, जीवन में न करें ये गलतियां, वरना पड़ेगा पछताना
यह भी पढ़ें - Chanakya Niti: चाणक्य के अनुसार इन लोगों को कभी न दें उधार, वरना डूब जाएगा पैसा
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।