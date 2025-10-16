Chanakya Niti: चाणक्य के अनुसार इन लोगों को कभी न दें उधार, वरना डूब जाएगा पैसा
अक्सर जीवन में ऐसा समय आता है, जब आप अपने किसी जानकार को जरूरत पड़ने पर पैसे उधार देते हैं। पैसा उधार देते समय हम कई बातों का ध्यान भी रखते हैं। चाणक्य नीति शास्त्र में बताया गया है कि आपको किस तरह के लोगों को पैसे उधार देने से बचना चाहिए।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप अपने जीवन में आचार्य चाणक्य (Chanakya Niti in Hindi) द्वारा बताई गई बातों पर अमल करते हैं, तो इससे आपको जीवन में कई तरह के लाभ देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आचार्य चाणक्य के अनुसार, वह कौन-से लोग हैं, जिन्हें कभी भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए, फिर चाहे वह आपके कितने ही करीबी क्यों न हों।
इन्हें बिल्कुल न दें पैसा
चाणक्य नीति में कहा गया है कि आपको कभी भी एक मूर्ख व्यक्ति को पैसे उधार नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पैसों का सही से इस्तेमाल करना नहीं जानता और वह इन्हें डूबा सकता है। कई बार ये लोग आपके द्वारा दिए गए पैसों को पानी की तरह फिजूल में बहा सकते हैं। ऐसे में आपको
बर्बाद हो सकता है पैसा
आचार्य चाणक्य के अनुसार, कभी ऐसे व्यक्ति को भी पैसा नहीं देना चाहिए, जो पैसों की कद्र न समझता हो, क्योंकि यह लोग आपके पैसे को बर्बाद कर सकते हैं। और इस बात की संभावना भी रहती है कि आपको आपके पैसे वापस न मिलें। इसलिए चाणक्य नीति में कहा गया है कि इस तरह के लोगों को पैसे देने से बचना चाहिए।
क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य
आचार्य चाणक्य का कहना है कि चाहे कोई व्यक्ति आपका कितना भी खास क्यों न हो, लेकिन अगर उसमें गलत आदते हैं या फिर वह नशे का आदि है, तो ऐसी स्थिति में उसे पैसे उधार बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति से पैसे वापस मिलने की संभावना तो नहीं होती, साथ ही वह इस पैसे को अपने नशे के लिए इस्तेमाल कर सकता है और अपने जीवन को बर्बाद कर सकता है।
