Chanakya Niti: इस तरह के लोग जीवन में खड़ी करते हैं मुश्किलें, दूरी बनाकर रखने में है भलाई

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आचार्य चाणक्य द्वारा लिखी गई चाणक्य नीति (Chanakya Niti) आज के समय में भी काफी लोकप्रिय बनी हुई है। कई लोग चाणक्य नीति में लिखित बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। आज हम आपको आचार्य चाणक्य के अनुसार, कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। ऐसे में आपको इन लोगों से जितना हो सके दूरी बनाकर रखनी चाहिए।

इन लोगों से बनाएं दूरी कई बार हमारे खुद के रिश्तेदार भी हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि ऐसे लोगों व रिश्तेदारों से तुरंत दूरी बनाएं, जो आपके मुसीबत के समय में आपका साथ छोड़ देते हैं और केवल सुख के समय में ही आपको याद करते हैं। आचार्य चाणक्य का मनाना है कि रिश्ते की असली पहचान दुख के समय में ही की जाती है।

जिंदगी बना देते हैं मुश्किल आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बात-बात पर अपमानित करें, दुखी करे या फिर आपके लिए तनाव के हालात ही पैदा कर दे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए। इस तरह के लोग न केवल आपके लिए मुसीबत खड़ी करते हैं, बल्कि आपके आपके आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाते हैं।

क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य आचार्य चाणक्य के अनुसार, जो लोग आपसे बुरा व्यवहार करते हैं या कटु वाणी बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी अपने जीवन से दूर करने में ही भलाई है। साथ ही चाणक्य जी का मानना है कि जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं, उन्हें भी अपने जीवन में बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है, फिर चाहे वह आपके कितने ही खास क्यों न हो।