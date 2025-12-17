Chanakya Niti: चाणक्य के अनुसार इन आदतों से करें अपना बचाव, वरना कर बैठेंगे खुद का ही नुकसान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। चाणक्य नीति में व्यक्ति की कुछ ऐसी आदते हैं बताई गई हैं, जो उसका नुकसान कर सकती हैं। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके, इन आदतों को बदल देना चाहिए। अगर आप चाणक्य (Chanakya Niti tips) की इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो इससे आपको जीवन में सफलता और सम्मान मिलता है। चलिए जानते हैं इस बारे में।

ल्द-से-जल्द सुधारें ये आदत यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिषेवते ।

ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि ।। यह श्लोक चाणक्य नीति से है, जिसमें यह कहा गया है कि जो व्यक्ति निश्चित या स्थिर वस्तु को छोड़कर अनिश्चित या अस्थिर वस्तु के पीछे भागता है, उसका निश्चित तो नष्ट होता ही है साथ ही अनिश्चित भी नष्ट हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को अपनी इस आदत को जल्द-से-जल्द सुधार लेना चाहिए।

(AI Generated Image) सीधेपन का लोग उठाते हैं फायदा नात्यन्तं सरलैर्भाव्यं गत्वा पश्य वनस्थलीम्।

छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः॥ चाणक्य नीति के इस श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को बहुत ज्यादा भी सरल और सीधा नहीं होना चाहिए। इसका उदाहरण देते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जंगल सबसे सीधे वृक्षों को ही सबसे पहले काटा जाता है। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति सीधा होता है, चालाक लोग उसका सबसे पहले फायदा उठाते हैं।