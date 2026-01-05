Chanakya Niti: गुणवान महिला के ये लक्षण घर को बना देते हैं स्वर्ग; हर कदम पर मिलती है तरक्की

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आचार्य चाणक्य ने 'चाणक्य नीति' में न केवल राजनीति और कूटनीति ही नही, बल्कि पारिवारिक जीवन और स्त्री-पुरुष के गुणों का भी विस्तार वर्णन किया है। उन्होंने अपने नीति शास्त्र में एक बुद्धिमान और गुणवान महिला (chanakya niti tips) के कुछ गुण बताए हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं।

सा भार्या या शुचि दक्षा सा भार्या या पतिव्रता। सा भार्या या पतिप्रीता सा भार्या सत्यवादिनी॥ चाणक्य ने एक श्लोक के माध्यम से एक श्रेष्ठ और बुद्धिमान महिला के गुणों को परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है - किसी स्थिति में नहीं घबराती आचार्य चाणक्य ने एक समझदार महिला के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि वह महिला, जो धर्म के मार्ग पर चलती है और अपने संस्कारों को महत्व देती है, वह एक समझदार महिला होती है। इसके साथ ही वह कहते हैं कि जो महिला कठिन समय में भी विचलित नहीं होती और सोच-समझकर स्थिति को संभालती है, वह भी समझदार महिलाओं की श्रेणी में आती है।

चाणक्य ने बताए हैं ये गुण इस श्वोक में आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि किसी महिला की मीठी (Soft-spoken) और सच्ची वाणी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। बुद्धिमान महिला अपनी वाणी से शत्रुओं को भी परास्त कर सकती है। इसके साथ ही जो महिला सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान रहती है, और संतोषी स्वभाव की होती है, वह भी एक समझदार महिला है।