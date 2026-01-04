Aaj ka Panchang 4 January January 2026: शुभ योग में शुरू हुआ माघ का महीना, यहां पढें राहुकाल का समय और तिथि

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 4 जनवरी माघ (Magh Month 2026 Start Date) के महीने की शुरुआत हो गई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, माघ में भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज साल 2026 का पहला रविवार भी पड़ रहा है। इस दिन कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 4 January 2026) के बारे में।

तिथि: कृष्ण प्रतिपदा

मास पूर्णिमांत: माघ

दिन: रविवार

संवत्: 2082

तिथि: कृष्ण प्रतिपदा – दोपहर 12 बजकर 29 मिनट तक

योग: वैधृति – रात्रि 01 बजकर 47 मिनट तक (05 जनवरी)

करण: कौलव – दोपहर 12 बजकर 29 मिनट तक

करण: तैतिल – रात्रि 11 बजकर 09 मिनट तक

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 15 मिनट पर

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 38 मिनट पर

चंद्रोदय का समय: सायं 06 बजकर 40 मिनट पर

चंद्रास्त का समय: प्रातः 08 बजकर 09 मिनट पर

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से दोपहर 12 बजकर 47 मिनट तक

अमृत काल: दोपहर 01 बजकर 01 मिनट से दोपहर 02 बजकर 27 मिनट तक

आज के अशुभ समय

राहुकाल: सायं 04 बजकर 20 मिनट से सायं 05 बजकर 38 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 03 बजकर 02 मिनट से सायं 04 बजकर 20 मिनट तक

यमगण्ड: दोपहर 12 बजकर 26 मिनट से दोपहर 01 बजकर 44 मिनट तक