Shattila Ekadashi 2026 Date: 13 या 14 जनवरी, कब है षटतिला एकादशी? अभी नोट करें तिथि और शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने का विधान है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन तिल का दान करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, षटतिला एकादशी (Shattila Ekadashi 2026) व्रत करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।

षटतिला एकादशी 2026 डेट और टाइम (Shattila Ekadashi 2026 Date and Time) वैदिक पंचांग के अनुसार, षटतिला एकादशी व्रत 14 जनवरी (Kab Hai Shattila Ekadashi 2026) को किया जाएगा और अगले दिन यानी 15 जनवरी को व्रत का पारण किया जाएगा।

माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत- 13 जनवरी को दोपहर 03 बजकर 17 मिनट पर

माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का समापन - 14 जनवरी को शाम 05 बजकर 52 मिनट पर