Ekadashi January 2026: जनवरी में कब कौन-सी एकादशी है? एक क्लिक में देखें तिथि और शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, एकादशी व्रत को करने से साधक को जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सुख-समृद्धि में वृदि होती है। एकादशी तिथि पर दान भी जरूर करना चाहिए। इससे साधक को धन की प्राप्ति होती है। वहीं, अब नए साल की शुरुआत होने जा रही है, तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि जनवरी में पड़ने वाली एकादशी की तिथि (Ekadashi January 2026 Date) और शुभ मुहूर्त के बारे में।

षटतिला एकादशी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Shattila Ekadashi 2026 Date and Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी को दोपहर 03 बजकर 17 मिनट से शुरू होगी। वहीं, तिथि का समापन 14 जनवरी को शाम 05 बजकर 52 मिनट पर होगा। ऐसे में 14 जनवरी को षटतिला एकादशी व्रत किया जाएगा और 15 जनवरी को व्रत का पारण किया जाएगा।

षटतिला एकादशी 2026 व्रत पारण का टाइम (Shattila Ekadashi 2026 Vrat Paran Time) वैदिक पंचांग के अनुसार, षटतिला एकादशी व्रत का पारण 15 जनवरी को सुबह 07 बजकर 15 मिनट से 09 बजकर 21 मिनट तक है। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण कर सकते हैं।

जया एकादशी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Jaya Ekadashi 2026 Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी को दोपहर 04 बजकर 35 मिनट पर शुरू होगी और तिथि का समापन 29 जनवरी को 01 दोपहर 55 मिनट पर होगा। ऐसे में 29 जनवरी को जया एकादशी व्रत किया जाएगा और 30 जनवरी को व्रत का पारण किया जाएगा।