    Aaj ka Panchang 31 December 2025: साल के अंत में कौन-से बन रहे शुभ योग, क्या रहेगा राहुकाल का समय, पढ़ें पंचांग

    By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    Aaj ka Panchang 31 दिसंबर 2025 के अनुसार, पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा और वैष्णव समाज के लोग आज पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करेंगे। इस व्रत ...और पढ़ें

    Aaj ka Panchang 31 December 2025: आज का पंचांग 

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 31 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है। इस तिथि पर पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। साथ ही मासिक कार्तिगाई भी मनाई जा रही है। मासिक कार्तिगाई के दिन भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पूजा-अर्चना करने का विधान है। साल के आखिरी दिन आज कई योग भी बन रहे है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 31 December 2025) के बारे में।

    तिथि: शुक्ल द्वादशी
    मास पूर्णिमांत: पौष
    दिन: बुधवार
    संवत्: 2082

    तिथि: शुक्ल द्वादशी – रात्रि 01 बजकर 47 मिनट तक
    योग: सध्य  रात्रि 09 बजकर 13 मिनट तक
    करण: बव – दोपहर 03 बजकर 26 मिनट तक
    करण: बालव – 01 जनवरी को रात्रि 01 बजकर 47 मिनट तक

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 14 मिनट पर
    सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 35 मिनट पर
    चंद्रोदय का समय: दोपहर 02 बजकर 19 मिनट पर
    चंद्रास्त का समय: 01 जनवरी को प्रातः 04 बजकर 55 मिनट पर

    वैष्णव सम्प्रदाय के लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण करने का समय 01 जनवरी को सुबह 07 बजकर 14 मिनट से सुबह 09 बजकर 18 मिनट तक है।

    today panchang (9)

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त: कोई नहीं
    अमृत काल: 01 जनवरी को रात्रि 11 बजकर 20 मिनट से प्रातः 12 बजकर 46 मिनट तक

    आज के अशुभ समय

    राहुकाल: दोपहर 12 बजकर 24 मिनट से दोपहर 01 बजकर 42 मिनट तक
    गुलिकाल: प्रातः 11 बजकर 07 मिनट से दोपहर 12 बजकर 24 मिनट तक
    यमगण्ड: प्रातः 08 बजकर 31 मिनट से प्रातः 09 बजकर 49 मिनट तक

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे।
    कृत्तिका नक्षत्र: 01 जनवरी को रात्रि 01 बजकर 29 मिनट तक
    सामान्य विशेषताएं: सुंदर व्यक्तित्व, आभूषण-प्रिय, तेज बुद्धि, निपुण, यात्राप्रिय, स्वस्थ, जोशीले, नेतृत्व क्षमता, खेल-प्रिय, अधीर, आक्रामक और क्रोधी
    शासक ग्रह: केतु देव
    राशि स्वामी: मंगल देव
    देवता: अश्विनी कुमार
    प्रतीक: घोड़े का सिर

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है. सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।