New Year 2026 Remedies: नए साल में करें ये खास उपाय, कभी नहीं होगी अन्न और धन की कमी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 का आगमन होने वाला है और हर व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि आने वाला साल पिछले साल से बेहतर, समृद्धि और खुशहाली से भरा हो। साल के पहले दिन (New Year 2026) को लेकर ज्योतिष शास्त्र में कुछ अचूक उपायों बताए गए हैं, जिन्हें करने से साल भर घर में माता लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपकी तिजोरी कभी खाली न हो और रसोई में अन्न के भंडार भरे रहें, तो यहां दिए गए सरल उपाय आजमा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -

सुख-समृद्धि के लिए करें ये उपाय (New Year 2026 Remedies) देहरी पूजन घर का मुख्य द्वार खुशहाली का मार्ग होता है। 01 जनवरी 2026 की सुबह स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार को साफ करें और हल्दी या सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। प्रवेश द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाना शुभ होता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहती है और लक्ष्मी जी का आगमन होता है।

रसोई में करें ये काम साल के पहले दिन अपनी रसोई की साफ-सफाई करें। रसोई के उत्तर-पूर्व कोने में एक छोटे कलश में अक्षत भरकर रखें। उस पर एक चांदी का सिक्का या सुपारी रखें। यह माता अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से पूरे साल घर में बरकत बनी रहती है और अन्न-धन की कभी कमी नहीं होती है।

तिजोरी में रखें ये चीजें आर्थिक तंगी से बचने के लिए साल के पहले शुक्रवार को एक लाल कपड़े में 5 कौड़ियां, 5 गोमती चक्र और थोड़ी सी केसर बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय को करने से धन से जुड़ी मुश्किलें दूर होती हैं।