Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    New Year 2026 Remedies: नए साल में करें ये खास उपाय, कभी नहीं होगी अन्न और धन की कमी

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:19 PM (IST)

    नए साल 2026 (New Year 2026) में सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। इनमें घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना और ...और पढ़ें

    Hero Image

    New Year 2026 Remedies: नए साल के उपाय।

    Zodiac Wheel

    वार्षिक राशिफल 2026

    जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

    अभी पढ़ें

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 का आगमन होने वाला है और हर व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि आने वाला साल पिछले साल से बेहतर, समृद्धि और खुशहाली से भरा हो। साल के पहले दिन (New Year 2026) को लेकर ज्योतिष शास्त्र में कुछ अचूक उपायों बताए गए हैं, जिन्हें करने से साल भर घर में माता लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपकी तिजोरी कभी खाली न हो और रसोई में अन्न के भंडार भरे रहें, तो यहां दिए गए सरल उपाय आजमा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुख-समृद्धि के लिए करें ये उपाय (New Year 2026 Remedies)

    Tulsi Pujan Diwas 2025 puja rituals 1

    देहरी पूजन

    घर का मुख्य द्वार खुशहाली का मार्ग होता है। 01 जनवरी 2026 की सुबह स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार को साफ करें और हल्दी या सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। प्रवेश द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाना शुभ होता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहती है और लक्ष्मी जी का आगमन होता है।

    रसोई में करें ये काम

    साल के पहले दिन अपनी रसोई की साफ-सफाई करें। रसोई के उत्तर-पूर्व कोने में एक छोटे कलश में अक्षत भरकर रखें। उस पर एक चांदी का सिक्का या सुपारी रखें। यह माता अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से पूरे साल घर में बरकत बनी रहती है और अन्न-धन की कभी कमी नहीं होती है।

    तिजोरी में रखें ये चीजें

    आर्थिक तंगी से बचने के लिए साल के पहले शुक्रवार को एक लाल कपड़े में 5 कौड़ियां, 5 गोमती चक्र और थोड़ी सी केसर बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय को करने से धन से जुड़ी मुश्किलें दूर होती हैं।

    पक्षियों को दाना और गाय को रोटी

    हिंदू धर्म में सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। नए साल के पहले दिन सात प्रकार के अनाज पक्षियों को खिलाएं और पहली रोटी गुड़ के साथ गाय को दें। यह उपाय आपके ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करता है और 'अक्षय पुण्य' प्रदान करता है।

    पूजन मंत्र (Puja Mantra)

    • ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभयो नमः।।

    ध्यान रखें ये बातें (New Year 2026 Rules)

    • साल के पहले दिन न तो किसी को पैसा उधार दें और न ही लें।
    • 01 जनवरी को घर में शांति और प्रसन्नता बनाए रखें, जिस घर में झगड़े होते हैं, वहां लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है।
    • शाम के समय घर के कोनों में अंधेरा न रहने दें, विशेषकर तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।