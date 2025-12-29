Paush Putrada Ekadashi 2025 Date: वैष्णव समाज कब करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत? यहां पढ़ें पूजा का शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस तिथि को सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, पौष माह के शुक्ल पक्ष में पौष पुत्रदा एकादशी (Paush Putrada Ekadashi 2025) व्रत किया जाता है। यह एकादशी साल 2025 की आखिरी एकादशी है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं वैष्णव सम्प्रदाय के लोग पौष पुत्रदा एकादशी व्रत किस दिन करेंगे।

(Image Source: AI generated) पौष पुत्रदा एकादशी 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Paush Putrada Ekadashi 2025 Date and Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर को सुबह 07 बजकर 50 मिनट पर होगी और अगले दिन 31 दिसंबर को सुबह 05 बजे तिथि समाप्त होगी। ऐसे में गृहस्थ लोग 30 दिसंबर और वैष्णव सम्प्रदाय के लोग 31 दिसंबर को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करेंगे।