Aaj ka Panchang 30 December 2025: पौष पुत्रदा एकादशी बन रहे मंगलकारी योग, यहां पढ़ें पूजा का शुभ मूहर्त

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 30 दिसंबर को साल की आखिरी पौष पुत्रदा एकादशी (Paush Putrada Ekadashi 2025 Date) व्रत किया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से संतान-सुख की प्राप्ति होती है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। पौष माह की पौष पुत्रदा एकादशी के दिन कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 30 December 2025) के बारे में।



तिथि: शुक्ल दशमी

मास पूर्णिमांत: पौष

दिन: मंगलवार

संवत्: 2082

तिथि: शुक्ल दशमी – प्रातः 07 बजकर 50 मिनट तक

योग: सिद्ध – 31 दिसंबर को रात्रि 01 बजकर 02 मिनट तक

करण: गरज – प्रातः 07 बजकर 50 मिनट तक

करण: वणिज – सायं 06 बजकर 28 मिनट तक

करण: विष्टि – 31 दिसंबर को रात्रि 05 मिनट तक

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 13 मिनट पर

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 34 मिनट पर

चंद्रोदय का समय: दोपहर 01 बजकर 34 मिनट पर

चंद्रास्त का समय: 31 दिसंबर को प्रातः 03 बजकर 43 मिनट पर

(Image Source: AI generated) आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 03 मिनट से दोपहर 12 बजकर 44 मिनट तक

अमृत काल: 31 दिसंबर को रात्रि 11 बजकर 35 मिनट से प्रातः 01 बजकर 03 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: दोपहर 02 बजकर 59 मिनट से सायं 04 बजकर 17 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 12 बजकर 24 मिनट से दोपहर 01 बजकर 41 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 09 बजकर 49 मिनट से प्रातः 11 बजकर 06 मिनट तक