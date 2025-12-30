Language
    मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ से बदलेगी किस्मत! जानें 'जय हनुमान ज्ञान गुन सागर' जपने के लाभ

    By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 03:51 PM (IST)

    हिंदू धर्म में मंगलवार पवनपुत्र हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान चालीसा का पाठ, विशेषकर मंगलवार को, भक्तों के सभी संकटों को दूर करता है। गोस ...और पढ़ें

    Hero Image

    मंगलवार को पढ़ें हनुमान चालीसा (Image Source: AI-Generated)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन शक्ति, भक्ति और साहस के प्रतीक पवनपुत्र हनुमान जी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि मंगलवार के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से 'हनुमान चालीसा' का पाठ करता है, उसके जीवन के सभी संकट कट जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह 40 चतुर्थांश (चौपाइयां) सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक कवच की तरह काम करती हैं, जो व्यक्ति को हर बुरी परिस्थिति से बचाती हैं। 'जय हनुमान ज्ञान गुन सागर' का जाप करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आत्मविश्वास में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होती है।

    धार्मिक विद्वानों के अनुसार, हनुमान चालीसा का पाठ हर दिन फलदायी है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को इसका महत्व दोगुना हो जाता है। कलयुग में हनुमान जी को 'जाग्रत देव' माना गया है, जो बहुत जल्द अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। मंगलवार को विशेष रूप से पाठ करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन से मंगल दोष, शनि की साढ़े साती और अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करते हैं। यह पाठ आपके मन के भीतर छिपे डर को खत्म कर आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है।

    हनुमान चालीसा पाठ करने के प्रमुख लाभ:

    डर और तनाव से मुक्ति: चालीसा की पंक्ति 'भूत पिशाच निकट नहीं आवै' का जाप करने से मन से नकारात्मक विचार और अज्ञात भय दूर हो जाते हैं। यह मानसिक तनाव और चिंता को कम करने में रामबाण है।

    संकटों का नाश: जैसा कि नाम है 'संकटमोचन', हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। चाहे वह नौकरी की समस्या हो या पारिवारिक कलह, नियमित पाठ से रास्ते आसान होते हैं।

    आत्मविश्वास और एकाग्रता: छात्रों के लिए हनुमान चालीसा बहुत लाभकारी है। यह बुद्धि और बल प्रदान करती है, जिससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है और लक्ष्य को पाने का साहस मिलता है।

    रोग और पीड़ा से राहत: 'नासै रोग हरै सब पीरा'- धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी का नाम लेने से शारीरिक कष्टों और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। यह भक्त के स्वास्थ्य में सुधार लाता है।

    Hanuman Chalisa Path

    (Image Source: AI-Generated)

    बुरी शक्तियों से बचाव: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर और व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं।

    मनोकामनाओं की पूर्ति: श्रद्धापूर्वक 100 बार पाठ करने (शत बार पाठ) से असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं और व्यक्ति को धन-धान्य और सुख की प्राप्ति होती है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।