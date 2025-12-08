Language
    Hanuman Ji: हनुमान जी को प्रिय हैं ये राशियां, भीड़ से हटकर बनाते हैं पहचान

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:51 PM (IST)

    संकटमोचन हनुमान जी की कृपा कुछ राशियों पर विशेष रूप से बनी रहती है, जिससे उनके जातक साहसी, निडर और दृढ़ निश्चयी होते हैं। आइए जानते हैं, वे कौन सी 4 र ...और पढ़ें

    Hanuman Ji: हनुमान जी की प्रिय राशियां।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। संकटमोचन हनुमान जी (Hanuman Ji) की कृपा जिस पर भी होती है, उसका जीवन साहस, बल और बुद्धि से भर जाता है। हनुमान जी को कलयुग के जाग्रत देवता माना जाता है और उन्हें ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने वाला भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पर पवनपुत्र हनुमान जी की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। इन राशियों के जातक स्वभाव से निडर, ऊर्जावान और दृढ़ निश्चयी होते हैं, जिस वजह से ये भीड़ से अलग अपनी विशेष पहचान बनाते हैं। आइए जानते हैं, वे कौन सी 4 राशियां हैं, जो हनुमान जी (Favourite Zodiac Signs) को बहुत प्रिय हैं?

    हनुमान जी की प्रिय राशियां (Hanuman ji Favourite Zodiac Signs)

    मेष राशि (Aries)

    मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। हनुमान जी (Hanuman Zodiac Preferences) का संबंध मंगल ग्रह से है। इसलिए मेष राशि के जातकों पर उनकी सीधी कृपा होती है। मेष राशि वाले जन्म से ही साहसी और निडर होते हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से ये बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करते हैं और हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। साथ ही ये कभी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके ही रहते हैं।

    सिंह राशि (Leo)

    सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हैं। हनुमान जी सूर्य देव को अपना गुरु मानते थे। यही वजह है कि हनुमान जी सिंह राशि वालों पर भी अपनी विशेष कृपा बनाए रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिंह राशि के जातकों में कमाल का तेज और ऊर्जा होती है। ये जहां भी जाते हैं, अपनी नेतृत्व क्षमता से लोगों को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही इनकी निर्णय लेने की शक्ति काफी अच्छी होती है, जिस वजह से ये ऊंचे पदों पर होते हैं और समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं।

    वृश्चिक राशि (Scorpio)

    वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह भी मंगल हैं। मंगल ग्रह की दूसरी राशि होने के कारण, वृश्चिक राशि के जातकों पर भी बजरंगबली की खास कृपा रहती है। वृश्चिक राशि के लोग बुद्धि से तेज और रहस्यवादी स्वभाव के होते हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से ये हर परिस्थिति में शांत रहकर सही फैसले लेते हैं। साथ हीअपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। इसी वजह से ये अपने कार्यक्षेत्र में सफल भी होते हैं।

    कुंभ राशि (Aquarius)

    कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं। इसलिए कुंभ राशि के जातक न्यायप्रिय, परोपकारी और दूर का सोचने वाले होते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी को भी ये बहुत प्रिय होते हैं। माना जाता है कि रामभक्त इन्हें हर तरह के संकटों और बुरी शक्तियों से बचाते हैं, जिससे ये समाज के कल्याण के लिए बड़े काम कर पाते हैं।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।