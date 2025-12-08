Hanuman Ji: हनुमान जी को प्रिय हैं ये राशियां, भीड़ से हटकर बनाते हैं पहचान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। संकटमोचन हनुमान जी (Hanuman Ji) की कृपा जिस पर भी होती है, उसका जीवन साहस, बल और बुद्धि से भर जाता है। हनुमान जी को कलयुग के जाग्रत देवता माना जाता है और उन्हें ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने वाला भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पर पवनपुत्र हनुमान जी की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। इन राशियों के जातक स्वभाव से निडर, ऊर्जावान और दृढ़ निश्चयी होते हैं, जिस वजह से ये भीड़ से अलग अपनी विशेष पहचान बनाते हैं। आइए जानते हैं, वे कौन सी 4 राशियां हैं, जो हनुमान जी (Favourite Zodiac Signs) को बहुत प्रिय हैं?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हनुमान जी की प्रिय राशियां (Hanuman ji Favourite Zodiac Signs) AI Generted मेष राशि (Aries) मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। हनुमान जी (Hanuman Zodiac Preferences) का संबंध मंगल ग्रह से है। इसलिए मेष राशि के जातकों पर उनकी सीधी कृपा होती है। मेष राशि वाले जन्म से ही साहसी और निडर होते हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से ये बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करते हैं और हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। साथ ही ये कभी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके ही रहते हैं।

सिंह राशि (Leo) सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हैं। हनुमान जी सूर्य देव को अपना गुरु मानते थे। यही वजह है कि हनुमान जी सिंह राशि वालों पर भी अपनी विशेष कृपा बनाए रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिंह राशि के जातकों में कमाल का तेज और ऊर्जा होती है। ये जहां भी जाते हैं, अपनी नेतृत्व क्षमता से लोगों को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही इनकी निर्णय लेने की शक्ति काफी अच्छी होती है, जिस वजह से ये ऊंचे पदों पर होते हैं और समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं।

वृश्चिक राशि (Scorpio) वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह भी मंगल हैं। मंगल ग्रह की दूसरी राशि होने के कारण, वृश्चिक राशि के जातकों पर भी बजरंगबली की खास कृपा रहती है। वृश्चिक राशि के लोग बुद्धि से तेज और रहस्यवादी स्वभाव के होते हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से ये हर परिस्थिति में शांत रहकर सही फैसले लेते हैं। साथ हीअपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। इसी वजह से ये अपने कार्यक्षेत्र में सफल भी होते हैं।