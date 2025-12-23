Language
    Hanuman Ji: जीवन में आ रही समस्याएं? ये संकेत बताते हैं कि बजरंगबली हैं नाराज

    By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:10 AM (IST)

    हनुमान जी को संकटमोचन कहा जाता है, क्योंकि बजरंगबली की पूजा करने से साधक के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और हनुमान जी (Lord Hanuman) प्रसन्न होते हैं ...और पढ़ें

    इन संकेत को न करें नजरअंदाज (Image Source: AI-Generated)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा-अर्चना करने के लिए मंगलवार का दिन शुभ माना जाता है। हनुमान जी बल और बुद्धि के प्रतीक हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, रोजाना विधिपूर्वक हनुमान जी की साधना करने से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है और सभी संकटों से मुक्ति मिलती है।

    ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी के नाराज होने पर कई संकेत (Bajrang Bali Angry Signs) मिलते हैं। इससे जीवन में संकटों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि किन संकेतों से हनुमान जी के नाराज होने का पता लगाया जा सकता है।

    lord hanuman (16)

    (Image Source: AI-Generated)

    हनुमान जी के नाराज होने पर मिलते हैं ये संकेत 

    • यदि आपने सपने में क्रोधित अवस्था में हनुमान जी के दर्शन करने किए है, तो इस सपने से बजरंगबली के नाराज होने के संकेत मिलते हैं। इस सपने को देखने से व्यक्ति को जीवन में दुखों का सामना करना पड़ सकता है।
    • ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो समझ लें आपसे हनुमान जी नाराज हो सकते हैं। ऐसे में मंगलवार को हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर पूजा-अर्चना करें और उन्हें लाल चोला अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा साधक पर बनी रहती है।
    • अगर आप घर में लंबे समय से लड़ाई-झगड़े की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो यह भी हनुमान जी के नाराज होने का संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर आपको काम में सफलता नहीं मिल रही है, तो आपसे हनुमान जी अप्रसन्न हो सकते हैं।
    • सपने में गुस्से में बंदर को देखना भी हनुमान जी के नाराज होने का संकेत माना जाता है। इस संकेत के मिलने पर मंगलवार के दिन बंदर को फल या चने खिलाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से बिगड़े काम पूरे होते हैं।

    इस तरह करें हनुमान जी को प्रसन्न

    मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद हनुमान जी की पूजा-अर्चना करें। विधिपूर्वक हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, या सुंदरकांड का पाठ करें। प्रभु को लाल सिंदूर और लाल चोला अर्पित करें। इसके बाद लोगो में प्रसाद का वितरण करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और प्रभु का आशीर्वाद परिवार के सदस्यों को प्राप्त होता है।

    करें इन चीजों का दान

    मंगलवार के दिन दान करने का विशेष महत्व है। हनुमान जी की पूजा-अर्चना करने के बाद लाल कपड़े, बूंदी के लड्डू और धन समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इन चीजों का दान करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और धन लाभ के योग बनते हैं। दरिद्रता की समस्या से मुक्ति मिलती है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

     