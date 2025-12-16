Hanuman Chalisa कब और कितनी बार पढ़ें? मंगलवार ही क्यों है बजरंगबली का दिन

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हनुमान चालीसा हिंदू धर्म का एक प्रमुख स्तोत्र है, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। मान्यता है कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय, रोग, शत्रु बाधा और मानसिक तनाव दूर होता है। लेकिन, अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि हनुमान चालीसा कब पढ़नी चाहिए और कितनी बार पढ़ना शुभ होता है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान चालीसा का पाठ सुबह ब्रह्म मुहूर्त, दोपहर या फिर शाम के समय किया जा सकता है। हालांकि, सुबह स्नान के बाद शांत मन से किया गया पाठ सबसे फलदायी माना जाता है। जो लोग सुबह समय नहीं निकाल पाते, वे सूर्यास्त के बाद दीपक जलाकर भी इसका पाठ कर सकते हैं।

पाठ की संख्या को लेकर शास्त्रों में अलग-अलग मान्यताएं * सामान्य दिनों में हनुमान चालीसा एक बार पढ़ना पर्याप्त माना जाता है।

* मनोकामना पूर्ति या संकट निवारण के लिए 3, 7 या 11 बार पाठ किया जाता है।

* विशेष समस्या या भय की स्थिति में 40 दिन तक रोज़ पाठ करने की परंपरा भी है।

मंगलवार ही क्यों होता है हनुमान जी का दिन अब सवाल आता है कि मंगलवार को ही हनुमान जी का दिन क्यों माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था, इसलिए यह दिन उन्हें अत्यंत प्रिय है। साथ ही, हनुमान जी को मंगल ग्रह से भी जोड़ा जाता है। मंगल ग्रह साहस, शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। हनुमान जी इन सभी गुणों के स्वामी माने जाते हैं।