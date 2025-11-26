श्री हनुमान चालीसा ने रचा इतिहास, बना 5 अरब YouTube व्यूज पार करने वाला पहला भारतीय वीडियो

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। T-Series की श्री हनुमान चालीसा (Shree Hanuman Chalisa) भक्ति गीत ने इतिहास बना दिया है। ये 5 बिलियन व्यू काउंट हासिल करने वाला पहला भारतीय वीडियो बन गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा, गुलशन कुमार के हनुमान चालीसा ने अब तक के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो में भी जगह बनाई है।

T-Series के इस वीडियो ने 5 बिलियन व्यूज हासिल कर लिए हैं। आज भी इसके व्यूज का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ये आंकड़ा किसी भी बॉलीवुड, पंजाबी या किसी बड़े सुपरस्टार के गाने से भी काफी आगे है। मेजर माइलस्टोन Shree Hanuman Chalisa भारत का एकमात्र वीडियो बन गया है जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। ये जानना भी जरूरी है कि ये वीडियो YouTube पर ऑल-टाइम टॉप 10 सबसे ज्यादा देखे गए वीडियोज़ की लिस्ट में शामिल हो गया है।

निर्माताओं पर एक नजर श्री हनुमान चालीसा, जिसे हरीहरन ने अपनी मधुर आवाज दी है और ललित सेन ने कंपोज किया है। ये आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए विश्वास, शक्ति और आध्यात्मिक जुड़ाव का बड़ा स्रोत है। T-Series के इस वीडियो को शंभू गोपाल ने डायरेक्ट किया है।

With your unwavering love, devotion, strength, and surrender, #HanumanChalisa becomes India’s only video to cross 5 billion views—an eternal reminder that faith always finds its way, in a noisy world #ShreeHanumanChalisa🙏🏻✨https://t.co/Iho95RlUM2#tseries @TSeries… pic.twitter.com/FvsqXJhJYJ — T-Series (@TSeries) November 25, 2025 सोशल मीडिया रिएक्शन श्री हनुमान चालीसा को YouTube पर 5 बिलियन व्यूज मिलने की खबर ने सोशल मीडिया यूजर्स को लुभाया है। एक YouTube यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, '5 बिलियन व्यूज़ के बाद वापस आ गया हूं, भारत और इस माइलस्टोन पर बहुत गर्व है।' एक और यूज़र ने लिखा, 'इसके हकदार थे। ऐसे वीडियो प्रेरणा और उम्मीद का स्रोत होते हैं। इसे मिली पहचान के बारे में जानकर खुशी हुई।' एक और कमेंट में लिखा था, 'वाह, भारत और टी-सीरीज के लिए क्या अचीवमेंट है।' भूषण कुमार ने आभार व्यक्त किया टी-सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार ने इस मौके पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, 'हनुमान चालीसा लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखती है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। मेरे पिता, गुलशन कुमार ने अपनी जिंदगी हर घर तक स्पिरिचुअल म्यूजिक पहुंचाने के लिए लगा दी और ये अचीवमेंट उनके विजन को दिखाता है। 5 बिलियन व्यूज पार करना और YouTube पर टॉप 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो में शामिल होना सिर्फ एक डिजिटल अचीवमेंट नहीं है; ये लोगों की अटूट भक्ति को दिखाता है।'

भारत में कोई भी दूसरी कोई भी रिलीज श्री हनुमान चालीसा के आंकड़ों के आस-पास भी नहीं पहुंच पाई है। इसके बाद सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो पंजाबी ट्रैक 'Lehenga' है, जिसके 1.8 बिलियन व्यूज हैं। हरियाणवी गाना '52 Gaj Ka Daman' और तमिल गाना 'Rowdy Baby' 1.7 बिलियन व्यूज के साथ इसके बाद आते हैं। टॉप लिस्ट में और भी लोकप्रिय भारतीय वीडियो जैसे 'Zaroori Tha, Vaaste, Laung Laachi, Lut Gaye, Dilbar और Bum Bum Bole' शामिल हैं।