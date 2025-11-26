Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्री हनुमान चालीसा ने रचा इतिहास, बना 5 अरब YouTube व्यूज पार करने वाला पहला भारतीय वीडियो

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:49 PM (IST)

    Shree Hanuman Chalisa ने YouTube इतिहास में नया कीर्तिमान बना दिया है। T-Series के इस भक्ति वीडियो ने 5 बिलियन व्यूज पार कर लिए हैं, जिससे यs भारत का पहला और इकलौता वीडियो बन गया है जिसने इतना बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया। हरीहरन की आवाज और ललित सेन के संगीत से सजे इस वीडियो की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और अब यह दुनिया के टॉप मोस्ट-व्यूड वीडियोज में शामिल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    5 अरब YouTube व्यूज पाने वाला पहला भारतीय वीडियो बना श्री हनुमान चालीसा। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। T-Series की श्री हनुमान चालीसा (Shree Hanuman Chalisa) भक्ति गीत ने इतिहास बना दिया है। ये 5 बिलियन व्यू काउंट हासिल करने वाला पहला भारतीय वीडियो बन गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा, गुलशन कुमार के हनुमान चालीसा ने अब तक के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो में भी जगह बनाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    T-Series के इस वीडियो ने 5 बिलियन व्यूज हासिल कर लिए हैं। आज भी इसके व्यूज का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ये आंकड़ा किसी भी बॉलीवुड, पंजाबी या किसी बड़े सुपरस्टार के गाने से भी काफी आगे है।

    मेजर माइलस्टोन

    Shree Hanuman Chalisa भारत का एकमात्र वीडियो बन गया है जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। ये जानना भी जरूरी है कि ये वीडियो YouTube पर ऑल-टाइम टॉप 10 सबसे ज्यादा देखे गए वीडियोज़ की लिस्ट में शामिल हो गया है।

    निर्माताओं पर एक नजर

    श्री हनुमान चालीसा, जिसे हरीहरन ने अपनी मधुर आवाज दी है और ललित सेन ने कंपोज किया है। ये आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए विश्वास, शक्ति और आध्यात्मिक जुड़ाव का बड़ा स्रोत है। T-Series के इस वीडियो को शंभू गोपाल ने डायरेक्ट किया है।

    सोशल मीडिया रिएक्शन

    श्री हनुमान चालीसा को YouTube पर 5 बिलियन व्यूज मिलने की खबर ने सोशल मीडिया यूजर्स को लुभाया है। एक YouTube यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, '5 बिलियन व्यूज़ के बाद वापस आ गया हूं, भारत और इस माइलस्टोन पर बहुत गर्व है।' एक और यूज़र ने लिखा, 'इसके हकदार थे। ऐसे वीडियो प्रेरणा और उम्मीद का स्रोत होते हैं। इसे मिली पहचान के बारे में जानकर खुशी हुई।' एक और कमेंट में लिखा था, 'वाह, भारत और टी-सीरीज के लिए क्या अचीवमेंट है।'

    भूषण कुमार ने आभार व्यक्त किया

    टी-सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार ने इस मौके पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, 'हनुमान चालीसा लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखती है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। मेरे पिता, गुलशन कुमार ने अपनी जिंदगी हर घर तक स्पिरिचुअल म्यूजिक पहुंचाने के लिए लगा दी और ये अचीवमेंट उनके विजन को दिखाता है। 5 बिलियन व्यूज पार करना और YouTube पर टॉप 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो में शामिल होना सिर्फ एक डिजिटल अचीवमेंट नहीं है; ये लोगों की अटूट भक्ति को दिखाता है।'

    भारत में कोई भी दूसरी कोई भी रिलीज श्री हनुमान चालीसा के आंकड़ों के आस-पास भी नहीं पहुंच पाई है। इसके बाद सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो पंजाबी ट्रैक 'Lehenga' है, जिसके 1.8 बिलियन व्यूज हैं। हरियाणवी गाना '52 Gaj Ka Daman' और तमिल गाना 'Rowdy Baby' 1.7 बिलियन व्यूज के साथ इसके बाद आते हैं। टॉप लिस्ट में और भी लोकप्रिय भारतीय वीडियो जैसे 'Zaroori Tha, Vaaste, Laung Laachi, Lut Gaye, Dilbar और Bum Bum Bole' शामिल हैं।

    ग्लोबली, लिस्ट में 'Baby Shark Dance' (16.38 बिलियन व्यूज़), 'Despacito' (8.85 बिलियन), 'Wheels on the Bus' (8.16 बिलियन), 'Bath Song' (7.28 बिलियन) और 'Johny Johny Yes Papa' (7.12 बिलियन) जैसे वीडियो टॉप पर हैं और इसी वजह से Shree Hanuman Chalisa दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे गए वीडियोज की दुर्लभ कैटेगरी में शामिल हो गया है।

    यह भी पढ़ें: 2030 तक गायब हो सकती है ये टेक्नोलॉजी, चेक करें पूरी लिस्ट