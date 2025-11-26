Language
    2030 तक गायब हो सकती है ये टेक्नोलॉजी, चेक करें पूरी लिस्ट

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:15 PM (IST)

    डिजिटल दुनिया में AI के तेजी से बदलाव के कारण, 2030 तक कई मौजूदा टेक्नोलॉजी और गैजेट्स जैसे पासवर्ड, फिजिकल क्रेडिट कार्ड, रिमोट कंट्रोल, केबल और सामान्य चाबियां गायब हो सकती हैं। इनकी जगह बायोमेट्रिक लॉगिन, डिजिटल वॉलेट, वॉयस कंट्रोल, वायरलेस तकनीक और स्मार्ट लॉक जैसे नए स्मार्ट विकल्प ले लेंगे, जिससे हमारा जीवन और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा।  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। डिजिटल दुनिया आज काफी तेजी से बदल रही है। पिछले कुछ वक्त में AI ने तो पूरा खेल ही बदल कर रख दिया है। जबकि कई ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो आज हमारी रोजाना की जरूरत हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में गायब हो सकती हैं। जी हां, एक वायरल टेक पोस्ट के मुताबिक, साल 2030 तक कई ऐसे मौजूदा सिस्टम और गैजेट्स हैं जो पूरी तरह पुराने हो सकते हैं और उनकी जगह नए स्मार्ट ऑप्शन ले सकते हैं। ऐसी 6 से ज्यादा चीजें हैं जो फ्यूचर में गायब हो सकती हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    पासवर्ड

    रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में बायोमेट्रिक लॉगिन और पासकी टेक्नोलॉजी रेगुलर पासवर्ड को धीरे-धीरे रेप्लस कर सकती है। फेस की पहचान, फिंगरप्रिंट और आई स्कैन जैसे तरीके पहले से ही तेजी से लोग अपना रहे हैं। इससे आपको लंबे और मुश्किल पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

    फिजिकल क्रेडिट कार्ड्स

    धीरे-धीरे डिजिटल वॉलेट, स्मार्ट वॉच, NFC पेमेंट और मोबाइल पेमेंट सिस्टम काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इसकी वजह से कार्ड अब सिर्फ एक बैकअप बनकर रह गए हैं। बहुत-सी ट्रांजैक्शन अब बिना कार्ड निकाले सिर्फ फोन या वियरेबल डिवाइस से ही हो जाती हैं।

    रिमोट कंट्रोल

    रिपोर्ट में ऐसा भी कहा जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल भी आने वाले सालों में धीरे-धीरे गायब हो सकते हैं। स्मार्ट टीवी, वॉइस कंट्रोल और मोबाइल ऐप्स के जरिए कंट्रोल किए जा सकते हैं। फ्यूचर में ज्यादातर डिवाइस वॉयस कमांड, जेस्चर और AI असिस्टेंट से ऑपरेट कर पाएंगे।

    केबल्स

    फ्यूचर में केबल्स यानी चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर तारों की जरूरत भी काफी ज्यादा कम हो सकती है। अभी से लोग वायरलेस चार्जिंग, क्लाउड स्टोरेज और अल्ट्रा-फास्ट वायरलेस डेटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं जिसकी वजह से केबल का इस्तेमाल लिमिटेड होता जा रहा है।

    नॉर्मल चाबियां

    नॉर्मल चाबियां भी डिजिटल लॉक और फेस रिकग्निशन सिस्टम के आने से खत्म हो सकती हैं। आजकल आपको घरों में भी स्मार्ट लॉक देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आप इन्हें मोबाइल से भी एक्सेस कर पाएंगे। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम पहले से ही घरों और ऑफिसों में यूज हो रहे हैं।

    पेपर रिसीट्स

    आने वाले समय में पेपर रिसीट्स, टीवी चैनल्स, कैश और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स भी गायब हो सकती हैं। डिजिटल इनवॉइस, OTT प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन पेमेंट्स और क्लाउड स्टोरेज इनकी जगह ले सकते हैं। टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले 5 से 7 सालों में ये बदलाव और तेजी से होगा। हालांकि ये पूरी तरह खत्म होंगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है।

