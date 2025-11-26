Jio vs Airtel: एक महीने वाला सबसे सस्ता प्लान, 1.5GB हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी जियो या एयरटेल का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? और एक महीने वाला सस्ता प्लान ढूंढ रहे हैं? तो आपको बता दें कि ये दोनों टेलीकॉम कपनियां एक महीने वाला शानदार प्रीपेड प्लान ऑफर कर रही हैं। जहां आपको 28 नहीं बल्कि पूरे 30 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। दोनों प्लान्स में आपको डेली 1.5GB हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। साथ ही इन प्लान में आपको कई अन्य बेनिफिट्स भी मिलते हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं...

Jio vs Airtel: एक महीने वाला प्लान Jio का 319 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

जियो के इस प्लान में हर रोज 1.5 GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। साथ ही प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स, रोजा ना 100 SMS और कुल 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इसके साथ इस प्लान में आपको JioTV, JioCinema, JioCloud जैसे ऐप्स का फ्री एक्सेस भी मिलता है।

Airtel का 319 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

दूसरी तरफ एयरटेल पहले अपने इस प्लान में 2 GB/दिन डेटा देता था, लेकिन अगस्त 2025 के बाद कंपनी ने इसकी डेटा लिमिट घटाकर 1.5 GB/दिन कर दी है। अब एयरटेल का ये प्लान भी अनलिमिटेड वॉयस कॉल, रोजाना 100 SMS और 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है।