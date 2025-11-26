Jio vs Airtel: एक महीने वाला सबसे सस्ता प्लान, 1.5GB हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग
जियो और एयरटेल दोनों ही 319 रुपये में एक महीने के प्रीपेड प्लान पेश कर रहे हैं। इन प्लान्स में 30 दिनों की वैलिडिटी, रोजाना 1.5GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। जियो प्लान में JioTV और JioCinema जैसे ऐप्स का एक्सेस भी मिलता है। यह प्लान उन यूजर्स के लिए बेहतर है जो कम डेटा इस्तेमाल करते हैं और कॉलिंग की सुविधा चाहते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी जियो या एयरटेल का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? और एक महीने वाला सस्ता प्लान ढूंढ रहे हैं? तो आपको बता दें कि ये दोनों टेलीकॉम कपनियां एक महीने वाला शानदार प्रीपेड प्लान ऑफर कर रही हैं। जहां आपको 28 नहीं बल्कि पूरे 30 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। दोनों प्लान्स में आपको डेली 1.5GB हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। साथ ही इन प्लान में आपको कई अन्य बेनिफिट्स भी मिलते हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं...
Jio vs Airtel: एक महीने वाला प्लान
Jio का 319 रुपये वाला प्रीपेड प्लान
जियो के इस प्लान में हर रोज 1.5 GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। साथ ही प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स, रोजा ना 100 SMS और कुल 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इसके साथ इस प्लान में आपको JioTV, JioCinema, JioCloud जैसे ऐप्स का फ्री एक्सेस भी मिलता है।
Airtel का 319 रुपये वाला प्रीपेड प्लान
दूसरी तरफ एयरटेल पहले अपने इस प्लान में 2 GB/दिन डेटा देता था, लेकिन अगस्त 2025 के बाद कंपनी ने इसकी डेटा लिमिट घटाकर 1.5 GB/दिन कर दी है। अब एयरटेल का ये प्लान भी अनलिमिटेड वॉयस कॉल, रोजाना 100 SMS और 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है।
किन यूजर्स के लिए बेस्ट हैं ये प्लान?
अगर आप दिन भर कम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं जैसे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, हल्की ब्राउज़िंग तो 1.5 GB/दिन काफी हो सकता है। कॉलिंग-SMS की जरूरत वाले यूजर्स के लिए भी ये प्लान बेस्ट है, क्योंकि अनलिमिटेड कॉल प्लस रोजाना 100 SMS की सुविधा मिल रही है। वहीं, अगर आप रोज वीडियो-स्ट्रीमिंग, हाई-डेटा गेमिंग या हैवी डाउनलोड करते हैं, तो शायद आपको ये डेटा कम पड़ सकता है।\
