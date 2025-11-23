BSNL का 72 दिन वाला सस्ता प्लान: हर दिन मिलेगा 2GB हाई स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग
बीएसएनएल प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने के लिए ₹500 से कम में 72 दिनों की वैधता वाला प्रीपेड प्लान लाया है। इस प्लान में रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मुफ्त मिलेंगे। जियो भी ऐसा प्लान देता है, पर वो बीएसएनएल से महंगा है। बीएसएनएल का यह प्लान वैल्यू फॉर मनी है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने के लिए BSNL एक के बाद एक शानदार प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने ऐसे ऑफर्स भी अनाउंस किए हैं जहां सिर्फ ₹1 में कंपनी ने एक महीने की वैलिडिटी के साथ फ्री सिम ऑफर किया है। वहीं, अब कंपनी एक और शानदार प्रीपेड प्लान लेकर आई है जहां आपको ₹500 से कम में न सिर्फ 72 दिन की वैलिडिटी मिल रही है बल्कि साथ में डेटा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। इसके साथ ही कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा भी दे रही है। आइए BSNL के इस शानदार प्लान के बारे में डिटेल में जानते हैं।
BSNL का 485 रुपये वाला प्लान
दरअसल, BSNL ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर कर एक वैल्यू फॉर मनी प्लान की घोषणा की है, जिसकी कीमत ₹485 है। इस प्लान में कंपनी आपको 72 दिनों के लिए नॉनस्टॉप कनेक्टिविटी दे रही है। जी हां, इस प्लान में आपको रोजाना 2GB डेटा मिलेगा। इसके साथ ही कंपनी आपको इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी दे रही है, यानी आप जितनी चाहें उतनी बातें कर सकते हैं।
इसके साथ ही इस प्लान में आपको रोजाना 100 SMS भेजने की सुविधा भी मिलेगी, जो इस प्लान को और भी खास बनाता है। यह प्लान ₹500 से कम में इतने सारे फायदे दे रहा है, जो इसे एक वैल्यू फॉर मनी प्लान बनाता है। आपको बता दें कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के पास ऐसा कोई सस्ता प्लान नहीं है जहां आपको इतनी कम कीमत में ज्यादा डेटा के साथ-साथ ज्यादा वैलिडिटी भी मिले।
जियो का 72 दिन वाला प्लान
Jio भी एक 72 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान ऑफर करता है जिसमें आपको BSNL की तरह रोजाना 2GB डेटा मिलता है। कंपनी इस प्लान में आपको एक्स्ट्रा 20GB डेटा भी दे रही है, लेकिन इस प्लान की कीमत BSNL के प्रीपेड प्लान से काफी ज्यादा है। इस प्लान की कीमत 749 रुपये है। हालांकि, इस प्लान में भी आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा के साथ कई दूसरे फायदे मिलते हैं। यह प्लान Jio के अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ भी आता है।
