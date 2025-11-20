BSNL ने प्लान तो महंगे नहीं किए पर कर दिया ऐसा 'खेल', सोशल मीडिया पर भड़क उठे यूजर्स 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ वक्त से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जल्द ही टेलीकॉम कंपनियां अपने प्रीपेड प्लान्स महंगे कर सकती हैं। इस संभावित टैरिफ हाइक की चर्चाओं के बीच BSNL ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कई यूजर्स सोशल मीडिया पर भड़क उठे हैं।

दरअसल, कंपनी ने किसी भी प्रीपेड प्लान की कीमत को तो नहीं बढ़ाया है, लेकिन उनकी वैलिडिटी कम कर दी है। इसका सीधा असर ये है कि यूजर्स को उतने ही पैसों में पहले के मुकाबले कम दिनों के लिए सर्विस मिल रही है, यानी प्लान इनडायरेक्टली महंगे हो गए हैं।

कंपनी काफी वक्त से ऐसा दावा कर रही है कि वो प्रमुख प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तरह अचानक कीमतें नहीं बढ़ाएगी, लेकिन वैलिडिटी कम करना ग्राहकों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। कुछ यूजर्स ने तो सोशल मीडिया पर BSNL पर चुपचाप टैरिफ बढ़ाने के आरोप भी लगाए हैं।

पहले इस प्लान में 15 दिन की वैलिडिटी मिलती थी लेकिन अभी 14 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। इस पैक में अनलिमिटेड कॉलिंग और 50MB डेटा मिलता है।

पहले इस प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती थी लेकिन अभी 22 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। प्लान में 200 मिनट कॉलिंग और 3GB डेटा उपलब्ध है। वैलिडिटी घटने के बाद ये लगभग 20% महंगा महसूस हो रहा है।

147 रुपये वाला पैक

पहले इस प्लान में 25 दिन की वैलिडिटी मिलती थी लेकिन अभी 24 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 5GB डेटा दिया जाता है।

153 रुपये का प्लान

पहले इस प्लान में 25 दिन की वैलिडिटी मिलती थी लेकिन अभी 24 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। इस प्लान में रोजाना 1GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा है।

197 रुपये वाला प्लान

पहले इस प्लान में 48 दिन की वैलिडिटी मिलती थी लेकिन अभी 42 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। इसमें 300 मिनट और 4GB डेटा मिलता है।

439 रुपये का पैक

पहले इस प्लान में 90 दिन की वैलिडिटी मिलती थी लेकिन अभी 80 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS मिलते हैं।

879 रुपये वाला प्लान

पहले इस प्लान में 180 दिन की वैलिडिटी मिलती थी लेकिन अभी 165 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। यह पैक अनलिमिटेड कॉलिंग और 24GB डेटा के साथ आता है।

सोशल मीडिया पर भड़क उठे यूजर्स

कई यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके कह रहे हैं कि BSNL वैलिडिटी कम करके साइलेंट टैरिफ हाइक कर रहा है। कंपनी की 4G सर्विस कई इलाकों में शुरू होने के बाद भी यूजर्स को अब भी बेहतर नेटवर्क और इंटरनेट स्पीड नहीं मिल रही है।