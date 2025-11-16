क्या है BSNL VoWi-Fi? जो खराब नेटवर्क से दिलाएगा छुटकारा, कॉल ड्रॉप भी नहीं होगी! 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से बीएसएनएल अपने करोड़ों ग्राहकों को एक के बाद एक शानदार रिचार्ज प्लान ऑफर कर रहा है। इस बीच, कंपनी अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए भी नए टावर लगा रही है। हाल ही में कंपनी ने कुछ शहरों में अपनी 4G सर्विस भी लॉन्च की है, जिसके बाद खराब नेटवर्क की समस्या काफी हद तक ठीक हो गई है। इस बीच, सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए अब एक नए BSNL VoWi-Fi फीचर की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है।

दरअसल, इस फीचर से उन ग्राहकों को सीधा फायदा होगा, जो कमजोर मोबाइल नेटवर्क के कारण कॉल ड्रॉप या बार-बार वॉयस ब्रेक की समस्या का सामना कर रहे हैं। जी हां, इस सर्विस के लॉन्च होने के बाद बीएसएनएल, जियो, एयरटेल और Vi की तरह वाईफाई कॉलिंग की भी सुविधा देगा, जिससे आपको कोल्ड ड्रॉप जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए समझते हैं कि बीएसएनएल की ये BSNL VoWi-Fi सर्विस क्या है।

BSNL VoWi-Fi क्या है? बीएसएनएल की VoWi-Fi सर्विस को अगर आसान शब्दों में समझें, तो यह कुछ और नहीं बल्कि वॉयस ओवर वाई-फाई है जो VoLTE पर बेस्ड है। इस तकनीक से यूजर्स अपने घर या ऑफिस में वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करके कॉल कर सकेंगे। यानी अगर फोन में सिग्नल कमजोर है, लेकिन वाईफाई कनेक्शन अच्छा है, तो आप बेहद आसानी से कॉल कर पाएंगे और आवाज भी ब्रेक नहीं होगी। यह सुविधा कम नेटवर्क कवरेज वाले इलाकों में मोबाइल कॉलिंग को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई है।