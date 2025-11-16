Language
    क्या है BSNL VoWi-Fi? जो खराब नेटवर्क से दिलाएगा छुटकारा, कॉल ड्रॉप भी नहीं होगी!

    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:00 AM (IST)

    बीएसएनएल अपने ग्राहकों के लिए नए रिचार्ज प्लान और 4G सर्विस लॉन्च कर रहा है। अब कंपनी ने VoWi-Fi फीचर की टेस्टिंग शुरू की है। यह सुविधा कमजोर मोबाइल नेटवर्क वाले यूजर्स को वाई-फाई के जरिए कॉल करने में मदद करेगी, जिससे कॉल ड्रॉप और वॉयस ब्रेक की समस्या कम होगी। यह जियो, एयरटेल और Vi की वाईफाई कॉलिंग के समान है। इस सुविधा का लाभ केवल बीएसएनएल 4G सिम कार्ड वाले ग्राहक ही उठा पाएंगे।  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से बीएसएनएल अपने करोड़ों ग्राहकों को एक के बाद एक शानदार रिचार्ज प्लान ऑफर कर रहा है। इस बीच, कंपनी अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए भी नए टावर लगा रही है। हाल ही में कंपनी ने कुछ शहरों में अपनी 4G सर्विस भी लॉन्च की है, जिसके बाद खराब नेटवर्क की समस्या काफी हद तक ठीक हो गई है। इस बीच, सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए अब एक नए BSNL VoWi-Fi फीचर की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है।

    दरअसल, इस फीचर से उन ग्राहकों को सीधा फायदा होगा, जो कमजोर मोबाइल नेटवर्क के कारण कॉल ड्रॉप या बार-बार वॉयस ब्रेक की समस्या का सामना कर रहे हैं। जी हां, इस सर्विस के लॉन्च होने के बाद बीएसएनएल, जियो, एयरटेल और Vi की तरह वाईफाई कॉलिंग की भी सुविधा देगा, जिससे आपको कोल्ड ड्रॉप जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए समझते हैं कि बीएसएनएल की ये BSNL VoWi-Fi सर्विस क्या है।

    BSNL VoWi-Fi क्या है?

    बीएसएनएल की VoWi-Fi सर्विस को अगर आसान शब्दों में समझें, तो यह कुछ और नहीं बल्कि वॉयस ओवर वाई-फाई है जो VoLTE पर बेस्ड है। इस तकनीक से यूजर्स अपने घर या ऑफिस में वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करके कॉल कर सकेंगे। यानी अगर फोन में सिग्नल कमजोर है, लेकिन वाईफाई कनेक्शन अच्छा है, तो आप बेहद आसानी से कॉल कर पाएंगे और आवाज भी ब्रेक नहीं होगी। यह सुविधा कम नेटवर्क कवरेज वाले इलाकों में मोबाइल कॉलिंग को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई है।

    किसे मिलेगा इस नई सुविधा का फायदा?

    जानकारी के मुताबिक, यह सुविधा केवल उन्हीं बीएसएनएल यूजर्स को मिलेगी जिनके पास वर्तमान में बीएसएनएल 4जी सिम कार्ड है। यह सुविधा पुराने 3जी या 2जी सिम पर काम नहीं करेगी। बीएसएनएल पहले से ही देशभर में अपने 4जी नेटवर्क को तेजी से अपग्रेड कर रहा है और यूजर्स को 4जी सिम में अपग्रेड करने की सलाह दे रहा है। इसके लिए कंपनी कुछ शर्तों के साथ मुफ्त में सिम अपग्रेड करने का मौका भी दे रही है।

