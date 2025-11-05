BSNL ने चुपचाप घटाई इन 7 सस्ते प्लान्स की वैलिडिटी, चेक करें पूरी लिस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL कुछ समय से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने के लिए ज्यादा से ज्यादा सस्ते प्लान पेश कर रही है, जिससे कई कस्टमर्स उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि BSNL ने हाल ही में चुपचाप अपने कई प्लान्स की वैलिडिटी कम कर दी है। जी हां, कंपनी ने कई प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स की वैलिडिटी कम कर दी है, जिसके बारे में अभी भी बहुत से लोगों को पता नहीं है।

इन बदलावों के बाद यूजर्स को अब पहले से ज्यादा जल्दी रिचार्ज करना होगा। इसका मतलब है कि भले ही प्लान की कीमतें कम लगें, लेकिन कम वैलिडिटी की वजह से कुल लागत असल में बढ़ जाती है। हालांकि कुछ प्लान्स में ज्यादा डेटा बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन कम वैलिडिटी इस फायदे को खत्म कर देती है। आइए जानते हैं कि इन बदलावों से कौन से प्लान्स शामिल हैं।

BSNL का 1,499 रुपये वाला प्लान BSNL के पहले प्लान की बात करें तो इसकी कीमत ₹1499 है। पहले इस प्लान की वैलिडिटी 336 दिन थी, जिसे अब घटाकर 300 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि यूजर्स को अब 36 दिन कम वैलिडिटी मिलेगी। हालांकि, कॉलिंग अभी भी अनलिमिटेड रहेगी। कंपनी ने इस प्लान में एक अच्छा बदलाव यह किया है कि पहले इसमें 24GB डेटा मिलता था, लेकिन अब 32GB डेटा मिलेगा। तो, वैलिडिटी कम हो गई है, लेकिन डेटा ज्यादा मिल रहा है।

BSNL का 997 रुपये वाला प्लान BSNL ने अपने ₹997 वाले प्लान की वैलिडिटी भी कम कर दी है। पहले इस प्लान में 160 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी, लेकिन अब यह सिर्फ 150 दिनों की वैलिडिटी देता है, यानी वैलिडिटी 10 दिन कम हो गई है। हालांकि, इस प्लान में अभी भी रोजाना 2GB डेटा, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है।

BSNL का 897 रुपये वाला प्लान BSNL ने न सिर्फ इस प्लान की वैलिडिटी कम की है, बल्कि इसके फायदों में भी बदलाव किए हैं। पहले इस प्लान में 180 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी, जिसे अब घटाकर 165 दिन कर दिया गया है, यानी अब आपको 15 दिन कम मिलेंगे। इसके अलावा, पहले इस प्लान में कुल 90GB डेटा मिलता था, जबकि अब आपको सिर्फ 24GB डेटा मिलेगा। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS भी शामिल हैं।

BSNL का 599 रुपये वाला प्लान BSNL ने अपने 599 रुपये वाले प्लान में भी बदलाव किए हैं। इसकी वैलिडिटी कम कर दी गई है। पहले यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता था, लेकिन अब आपको सिर्फ 70 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। हालांकि, आपको अभी भी हर दिन 3GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS मिलेंगे। फायदे तो वही हैं, लेकिन वैलिडिटी कम होने से यह प्लान थोड़ा महंगा लग रहा है।

BSNL का 439 रुपये वाला प्लान BSNL ने इस प्लान की वैलिडिटी भी 10 दिन कम कर दी है। पहले यह प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता था, लेकिन अब आपको इस प्लान के साथ सिर्फ 80 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS मिलते हैं।

BSNL का 319 रुपये वाला प्लान BSNL का प्लान जिसकी कीमत ₹400 से कम थी, एक अच्छा ऑप्शन लग रहा था क्योंकि इसमें 65 दिनों की वैलिडिटी मिल रही थी, लेकिन अब इसकी वैलिडिटी भी घटाकर 60 दिन कर दी गई है, यानी 5 दिन कम कर दिए गए हैं। इस प्लान में अभी भी आपको 10GB डेटा और 300 SMS मिलते हैं।