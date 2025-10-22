Language
    BSNL का बुजुर्गों को तोहफा! सस्ते में एक साल डेली 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:00 PM (IST)

    बीएसएनएल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'सम्मान प्लान' पेश किया है, जिसमें 1,812 रुपये में सालभर के कनेक्टिविटी बेनिफिट्स मिलेंगे। इस प्लान में प्रतिदिन 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा है। नए यूजर्स को फ्री सिम कार्ड और 60 वर्ष से अधिक उम्र के ग्राहकों को छह महीने का BiTV सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त मिलेगा। इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल 485 रुपये और 1,999 रुपये के प्रीपेड प्लान पर भी डिस्काउंट दे रहा है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपने सीनियर सिटिजन को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल कंपनी ने बुजुर्गों के लिए खास ‘सम्मान प्लान’ पेश किया है। खास बात यह है कि इस प्लान को 60 साल और उससे ऊपर की उम्र के लोगों के लिए पेश किया गया है। इस प्लान को ग्राहकों को सालभर के कनेक्टिविटी बेनिफिट्स सिर्फ 1,812 रुपये में मिल जाएंगे। चलिए इस जबरदस्त प्लान के बारे में विस्तार से जानते हैं...

    BSNL का नया 1,812 रुपये वाला प्लान

    बीएसएनएल के इस नए 1,812 रुपये वाले प्लान में डेली 2GB डेटा मिलता है। साथ ही इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS हर दिन भेजने की सुविधा भी मिलती है। इतना ही नहीं नए यूजर्स को तो फ्री सिम कार्ड भी मिलेगा। साथ ही 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के ग्राहकों को छह महीने का BiTV सब्सक्रिप्शन भी बिलकुल फ्री दिया जाएगा। यह लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है और 18 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगा।

    1 रुपये वाला 4G प्लान भी जबरदस्त

    इसके अलावा बीएसएनएल ने दिवाली के मौके पर नए ग्राहकों के लिए 1 रुपये वाला 4G प्लान भी लॉन्च किया था। इस प्लान में यूजर्स को 2GB डेली 4G डेटा, 100 SMS और फ्री सिम केवाईसी के बाद मिल रहा है। यह प्रमोशनल ऑफर 30 दिन की वैलिडिटी ऑफर करता है और यूजर्स को बीएसएनएल के अपग्रेडेड 4G नेटवर्क का एक्सपीरियंस करने का मौका भी देगा। हालांकि ये ऑफर सिर्फ 15 नवंबर 2025 तक ही वैलिड रहेगा।

    कई अन्य प्लान्स पर भी डिस्काउंट

    दिवाली के पहले से बीएसएनएल अपने कुछ पॉपुलर प्लान्स पर डिस्काउंट भी दे रहा है, जहां 485 रुपये और 1,999 रुपये के प्रीपेड प्लान पर दिवाली के मौके पर 5% का फेस्टिव बिनिफिट मिल रहा है। इस ऑफर में यूजर्स को प्लान पर तुरंत 2.5% डिस्काउंट मिलेगा। जबकि बाकी 2.5% राशि सामाजिक सेवा योजनाओं में दान की जाएगी। ऐसे में अगर आप किसी को रिचार्ज गिफ्ट करते हैं तो प्राप्तकर्ता को एक्स्ट्रा 2.5% डिस्काउंट भी मिलेगा।

